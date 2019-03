Raphaël Nuzzolo fait rêver Xamax

Xamax et Thoune croyaient s’être quittés sur le score de 2-2 dimanche, après une deuxième période débridée et très plaisante à suivre. C’était sans compter sur Raphaël Nuzzolo, encore lui, dont le coup-franc de la 90e a permis à Xamax de prendre trois points très importants dans la course au maintien. Grasshopper et Lugano ayant terminé leur rencontre avec un nul (1-1), Xamax compte désormais six points d’avance sur les Sauterelles.

Thoune est rentré aux vestiaires avec un but d’avance après une première mi-temps sans grande saveur, légèrement dominée par Xamax. Les Bernois se sont montrés ultra-réalistes en marquant par Dejan Sorgic à la 40e, au terme d’une d’une action confuse.

Le meilleur buteur de Super League a eu le mérite de se trouver au bon endroit au bon moment, et de se montrer opportuniste, mais c’était bien là la seule satisfaction de la première période pour un FC Thoune pas serein. Xamax pouvait s’en vouloir d’être mené au score à la pause.

Les Neuchâtelois ont considérablement élevé le niveau de leur jeu en deuxième période, étouffant cette fois complètement le FC Thoune, tout en se créant de nombreuses occasions. Raphaël Nuzzolo a eu la première à la 54e, mais n’a pas pu cadrer, alors qu’il se trouvait en très bonne position. L’avant-centre xamaxien a ensuite raté le… premier penalty de sa carrière à la 57e! Guillaume Faivre a choisi le bon côté et détourné l’envoi du numéro 14 rouge et noir. Il s’agissait du troisième penalty de la saison pour Xamax, obtenu cette fois par Igor Djuric.

Une merveille de passe décisive

Malheureux, Raphaël Nuzzolo? Il a tout de suite bien réagi, en tout cas, en délivrant une merveille de passe décisive à Pietro Di Nardo six minutes plus tard. Le milieu défensif a pu tromper Guillaume Faivre et égaliser de manière tout à fait méritée (63e, 1-1). Xamax a même pris l’avantage à la 72e grâce à un corner de Samir Ramizi repris d’une tête puissante par Marcis Oss. Le défenseur central letton, auteur de prestations très solides depuis quelques semaines, a ainsi été récompensé de sa montée en puissance. Il ne peut plus être considéré comme un flop du mercato, tant il a contribué, comme ses coéquipiers, à la meilleure tenue défensive des Xamaxiens depuis la reprise en 2019.

Thoune, à l’agonie, a cependant égalisé sur un corner tiré par Marvin Spielmann et envoyé au fond par Basil Stillhart (76e). Les deux anciens joueurs du FC Wil ont une nouvelle fois été décisifs pour Thoune, le roi du recrutement en Challenge League.

2-2, score final? Non! Au tout début des arrêts de jeu, Raphaël Nuzzolo a définitivement fait oublier son penalty manqué en marquant le coup-franc du 3-2! Trois points qui font énormément de bien à Neuchâtel Xamax FCS et qui permettront à l’attaquant de passer une bien meilleure soirée. Sa force de caractère et son leadership sont encore une fois à souligner.TG

Neuchâtel Xamax FCS – FC Thoune 3-2 (0-1)

La Maladière, 4749 spectateurs.

Arbitre: M. Erlachner.

Buts: 40e Sorgic 0-1, 63e Di Nardo 1-1, 72e Oss 2-1, 76e Stillhart 2-2, 90e Nuzzolo 3-2.

NE Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Oss, Djuric, Le Pogam; Corbaz (68e Ramizi), Di Nardo, Doudin (90e Pickel); Pululu (85e Ademi), Nuzzolo. Entraîneur: Stéphane Henchoz.

Thoune: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss (91e Kablan); Karlen, Gelmi (77e Costanzo), Stillhart; Spielmann, Sorgic, Schwizer (66e Salanovic). Entraîneur: Marc Schneider.

Notes: Xamax sans Serey Die (suspendu). Thoune sans Tosetti et Hediger (blessés). 57e, Faivre détourne un penalty de Nuzzolo.

Avertissements: 63e Di Nardo (joie excessive), 71e Sutter (antijeu), 73e Gomes (jeu dangereux)

