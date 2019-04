Quatre spécificités de la terre battue

Les vérités de la fin de l’hiver? Il n’est pas du tout certain qu’elles prévalent au printemps. Pour une raison bien simple, déjà: la surface. Fini le dur, place à la saison sur terre battue, avec comme point d’orgue Roland Garros dès le 26 mai. Un revêtement complètement différent, qui ne favorise plus les joueurs offensifs mais les «défenseurs», les terriens, dont la filière de jeu correspond aux spécificités de l’ocre. En voici quatre.

1. L’importance des appuis

Qui dit terre battue dit terre. Et qui dit terre dit revêtement qui bouge sous les pieds. La science de la glisse et du timing (placement) prend tout son sens. De même que les appuis jouent un rôle prépondérant à l’échange.

2. Une balle plus lente

A propos d’échanges, ceux disputés sur ocre sont en moyenne les plus longs de l’année. Résistance (de la terre) oblige, la balle va moins vite. Et les gros frappeurs voient les avantages qu’ils tirent habituellement de leur puissance largement diminuer. John Isner et Kevin Anderson, deux des plus gros serveurs du top 10, n’ont jamais fait mieux qu’un 8e de finale à Roland Garros.

3. Des effets plus marqués

La balle étant plus lente, la marge de manoeuvre devient plus grande. De même que le terrain «s’agrandit». Dans le sens où les joueurs ont davantage le temps pour préparer leurs coups. Ils peuvent ainsi beaucoup plus utiliser la longueur et la largeur de la surface de jeu. Souvent à l’aide d’un lift, afin de faire reculer l’adversaire ou de le sortir sur les côtés. Car la terre battue est particulièrement sensible aux effets (rebonds).

4. Une dimension physico-tactique

Avec une marge de manoeuvre plus importante, la tactique prend plus de place. Les joueurs ont davantage de temps pour préparer leurs coups? Ils ont donc davantage de temps pour les choisir. Et puis, avec des échanges qui durent, des appuis instables et des balles rendues lourdes par les effets, la dimension physique est indéniable. Depuis 2005, seuls trois hommes ont remporté Roland Garros en dehors des 11 titres de Rafael Nadal, le plus martien des terriens. Dans la liste des exceptions: un génie (Roger Federer), le roi des défenseurs (Novak Djokovic) et un monstre physique (Stan Wawrinka). Il n’y a pas de hasard. (nxp)