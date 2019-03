Cette fois, les finales semblent définitivement hors de portée pour le CS Chênois. Atteindre les play-off n'était de toute façon pas un objectif pour le néo-promu, contrairement aux trois grosses écuries genevoises que sont Lancy, Carouge et Meyrin, mais cette défaite très sèche 0-4 face à Team Vaud samedi à domicile place l'équipe de David Joye à huit points de son adversaire du jour. Même avec un match en moins, l'écart est conséquent.

«Quand on prend un but après une minute, c'est toujours compliqué. On a quand même créé du jeu sur un terrain difficile», a relevé le capitaine Matthieu van der Laan. «Le score est très sévère, il ne faut pas oublier qu'on a touché trois fois les montants» a également fait remarquer le gardien du CS Chênois dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Tous les résultats et classements en 1re ligue (nxp)