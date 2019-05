Quand Swann talonne Fabiola, l’aînée gagne et la cadette n’ose pas

Le ciel n’est pas tombé sur la 35e édition de Courir pour aider. Bienveillant, il a attendu la cérémonie de remise des prix pour arroser l’événement. Et même là, il y avait du soleil dans les cœurs et des sourires sur le podium - couvert, heureusement! En attendant d’être fleuries, Fabiola Rueda Oppliger (56 ans) et Swann Oberson (32 ans) n’en finissaient pas de raconter leur course siamoise. Ce n’est qu’au sprint, après 10 km de compagnie, que la chevronnée a maté son inattendue rivale. À Meinier, sur la ligne d’arrivée, vingt-quatre ans et… deux secondes séparaient les deux femmes.

En fait, tout oppose les deux ex-championnes du monde, la première titrée en course de montagne, la seconde en natation en eau libre. Leur âge, bien sûr, mais aussi leur carrière, leur gabarit et leur style de course. Tout sauf le profond respect qui les unit et qui les a accompagnées durant leur étonnante tournée à deux. L’aînée traçait devant, l’allure trotte-menu mais diablement efficace; la cadette suivait dans son sillage, la foulée ample et parfois débordante. «Plusieurs fois, j’ai piétiné ses talons et je m’en suis excusée», confie Swann Oberson, un peu penaude.

La nageuse, qui avait fait une infidélité aux Vernets, où se disputait son meeting du NSG, ne s’attendait pas à se retrouver là, dans l’ombre de Fabiola, sans faiblir. Venue en voisine, la Meinite effectuait un dernier galop d’entraînement avant son premier semi-marathon, dimanche à Genève. Très vite, elle a arrêté de consulter sa montre. Pour courir au feeling? «Non, mes sensations, c’était Fabiola! Je n’ai fait que suivre, en essayant de tenir le coup le plus longtemps possible. Gagner, je n’y ai pas pensé. Elle a tellement d’expérience. D’ailleurs, je n’aurais pas osé la dépasser…»

Avec son chrono de 41' 09'', la double sélectionnée olympique a pulvérisé son record personnel de près de six minutes! «Comme quoi, il n’est pas inutile de perdre 7 kilos», souriait Swann Oberson, retraitée des bassins depuis 2016. «Franchement, avec la forme qu’elle tient, elle peut viser 1 h 30' sur semi», augurait Fabiola, heureuse d’avoir inscrit un nouveau succès à son palmarès à rallonge. Inusable, inépuisable et inlassable. (TDG)