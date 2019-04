Proche de Wolfsburg, Mbabu zappe Xamax

C'est par un tweet que le champion de Suisse a expliqué l'absence du latéral droit genevois pour le match contre Neuchâtel Xamax. «Kevin est sur le point de boucler la négociation de son contrat. Compte tenu de toutes ces circonstances, nous avons décidé de ne pas le convoquer pour le match d'aujourd'hui (ndlr: lundi), a indiqué Christoph Spycher, le directeur-sportif bernois. Kevin s'est toujours comporté comme un modèle et aurait aimé jouer ce match. Mais nous avons considéré que c'était là la bonne mesure pour le protéger.»

Kevin Mbabu est encore sous contrat avec le club du Stade de Suisse jusqu'en juin 2020. Le club bernois a donc tout intérêt à le laisser filer cet été, pour en retirer quelques monnaies sonnantes et trébuchantes. L'international aux quatre sélections devrait s'engager sous peu avec le VfL Wolfsburg de Renato Steffen et d'Admir Mehmedi et rapporter un peu moins de 9 millions de francs aux Young Boys.

Kevin Mbabu steht heute beim Spiel gegen Xamax nicht im Aufgebot. Sportchef Christoph Spycher nimmt Stellung. #BSCYB #XAMYB pic.twitter.com/NYBqE9skKE — ???????????? ???????????????????? ???????????????? (@BSC_YB) April 22, 2019

(nxp)