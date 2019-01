Pourquoi Ge/Servette renonce au très cher Vincent Praplan

C’est comme le chant des sirènes. Et Ge/Servette a failli céder à la douce mélodie qui a franchi le mur de l’Atlantique. Cette musique raconte que Vincent Praplan, qui peine à faire son trou en Amérique du Nord au sein des San Jose Barracuda (le club-ferme des Sharks), a des envies de retour au pays. Il n’en fallait pas plus pour que le marché s’emballe. Ce week-end, le site watson.ch affirmait que le joueur avait déjà signé un contrat avec un club de National League. Avec à la clé un salaire brut de 850 000 francs.

Comme on savait que Chris McSorley et le conseil d’administration s’étaient intéressés de très près au développement de la carrière de Vincent Praplan, il était urgent de savoir si «ce» club était celui des Vernets. «Il est évident que non, grince le président Laurent Strawson. Je peux vous confirmer que nous avons été très actifs sur ce dossier. Je crois pouvoir dire que nous avons soumis au joueur et à son entourage une offre très sérieuse et solide. Le problème, c’est que depuis, c’est parti en tourbillon.»

L’appétit d’un barracuda

Si Ge/Servette ne souhaite pas donner de chiffres précis, on peut toutefois estimer selon certaines sources que la proposition genevoise était de l’ordre de 700 000 francs. Un montant qui n’est pas jugé farfelu tant du côté du conseil d’administration que du côté du directeur sportif des Aigles. «Nous avons fait le maximum de notre côté, estime Chris McSorley. Tout le monde au sein de l’organisation a fait ce qu’il était raisonnable de faire pour tenter de convaincre le joueur. Vincent est un hockeyeur très talentueux que nous suivions de près depuis son départ de Kloten au printemps dernier. Mais lorsque les dernières exigences ont été formulées par le joueur et par son agent, nous n’avons même pas donné suite.»

Il faut dire que cet attaquant hypertalentueux est à un stade de sa carrière où il est de bon ton de signer un premier gros contrat. C’est sans doute ce qui explique qu’il a plus d’appétit qu’un barracuda et que la somme qui sera déboursée par son futur employeur sera stratosphérique. Sans trop de surprise, Lugano a les faveurs du pronostic puisque le club tessinois a laissé filer son buteur confirmé Gregory Hoffmann à Zoug, là aussi pour une somme oscillant aux alentours de 800 000 francs. Zurich pourrait également être le nouveau port d’attache de Vincent Praplan.

En attendant d’en savoir plus, Georges Müller, l’agent du joueur, a démenti sur Twitter tout engagement en Suisse, pour le moment, de son joueur. Personne n’est obligé de croire celui qui espère encore pouvoir vendre son protégé à une organisation de NHL. Reste que selon plusieurs sources, Praplan sera vraisemblablement sur les patinoires helvétiques la saison prochaine. Au vu de ses prestations moyennes en AHL, il paraît très peu probable qu’il parvienne à convaincre une franchise de miser un kopeck sur lui.

À 24 ans, le Valaisan est précédé d’une réputation très flatteuse. Trop peut-être?. Jusque-là, sa carrière en club a plutôt rimé avec galère. Du côté de Kloten, il a certes constitué l’un des meilleurs duos de la ligue avec Denis Hollenstein. Malgré un succès en Coupe en 2017 (contre Ge/Servette), les deux artistes ont été bien embarrassés au moment de sauver le club de la relégation. Une fois les banlieusards zurichois renvoyés à l’échelon inférieur par Rapperswil, les compères se sont partis sans gloire. Tandis que Vincent Praplan décidait alors de profiter de l’occasion pour embrasser son rêve américain (au sein de l’organisation des Sharks de San José), Denis Hollenstein déménageait chez le voisin du ZSC, tout en restant à portée de fourchette de l’émincé de veau de sa maman.

Il n’adhérait pas au projet

À Genève, les dirigeants avaient vraiment envie de faire de Vincent Praplan une pièce maîtresse du club pour les années à venir. «On voulait qu’il soit l’un des leaders de ce groupe qui sera passablement rajeuni, explique Laurent Strawson, le président de Ge/Servette. Cela dit, nous n’avions pas la certitude qu’il puisse assumer ce rôle. Donc, jusqu’à une certaine limite, nous pouvions prendre le «risque» de miser sur lui. Mais ce qui a aussi pesé dans la balance du non, c’est que nous n’avons jamais vraiment senti que le joueur adhérait à fond au projet du club et à ses valeurs.»

C’est donc niet. Clair et net. «Et c’est sans regret, dit Chris McSorley. Nous avons du respect pour Vincent Praplan mais je peux vous assurer que nous nous débrouillerons très bien sans lui. Il n’était pas possible de bousculer toute l’échelle des salaires au sein du groupe en raison de l’arrivée d’un seul élément. Il n’est jamais bon d’avoir dans un vestiaire de trop grandes disparités salariales. Avec mon expérience, j’ai appris qu’il ne faut jamais signer un contrat avec un joueur si ce dernier n’a pas une envie véritable de rejoindre notre club. À Genève, cela n’a jamais fonctionné avec ceux qui ne viennent que pour l’argent.»

Fussent-ils aussi doués que des sirènes pour pousser la chansonnette.

L’effectif se dessine sans le Valaisan

En se positionnant – sérieusement – sur le dossier Praplan, Ge/Servette a lancé un signal positif. Il est en mesure de se mêler à la lutte pour dénicher des joueurs suisses sur un marché étriqué et sans aucun doute en surchauffe. Avec son nouvel actionnaire, le club des Vernets a un budget fixe (dont le montant n’est pas communiqué). Une chose est certaine, le club des Vernets n’est pas (et n’a jamais été sans doute) le Petit Poucet qu’il a souvent prétendu être. Selon une indiscrétion, la masse salariale des Aigles, cette saison, est la 6e de Suisse. De quoi bâtir un joli groupe pour la prochaine saison. Tour d’horizon.

Le duo de gardien restera inchangé. Robert Mayer ne serait échangé que contre une véritable belle affaire ainsi que la venue d’un vrai No 2 pour épauler Gauthier Descloux.

En défense, Henrik Tömmernes, Jonathan Mercier, Arnaud Jacquemet, Marco Maurer, Roger Karrer, Vincent Lecoultre, Mike Völlmin et Eliot Antonietti sont sous contrat. Ils seront rejoints par Enzo Guébey (LNB) et Sandis Smons (Junior Elite). Les cas Bezina, Vukovic et Dufner sont encore ouverts.

En attaque on ne touche pas une première triplette qui gagne. Autour de Tanner Richard, il est acquis que Winnik et Wingels vont rempiler. La 4e ligne a également trouvé son rythme de croisière et Chris McSorley n’imagine pas en changer. Après Eliot Berthon, Tim Bozon et John Fritsche vont prolonger. Reste donc six places à pourvoir. En deuxième ligne, point de Vincent Praplan. Noah Rod et Floran Douay épauleront donc un nouveau centre étranger. Si le choix devait se poser plutôt sur un ailier étranger, c’est alors Noah Rod qui pourrait glisser au centre du jeu. Pour ce poste de mercenaire, Chris McSorley dispose des moyens conséquents qui étaient réservés pour Praplan. De quoi décrocher du très lourd. Sur la 3e ligne, Kevin Romy part avec les faveurs de la cote, avec Marco Miranda, Jeremy Wick ou Juraj Simek sur les côtés. Mais il n’est pas du tout exclu qu’un Guillaume Mallard, un Deniss Smirnovs ou un Arnaud Riat ne bouscule la hiérarchie. Tim Kast souhaite rester. Le club l’entendra-t-il cette fois? Daniel Rubin, lui, partira. Plusieurs joueurs iront à Sierre en LNB si le club valaisan est promu. G.SZ

(nxp)