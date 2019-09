Pour les sportifs genevois, le monde n’est pas trop grand

C’est une coïncidence calendaire mais ce n’est pas le fruit du hasard. En fait, c’est le reflet de la réalité. Les sportifs genevois sont des globe-trotters et leurs ambitions ne s’arrêtent plus au bord de la Versoix, pas plus qu’aux frontières du pays. Jamais peut-être ils n’ont été aussi nombreux à s’entraîner aux quatre coins de la planète et à participer à des championnats du monde sans se contenter d’y faire de la figuration. Ces prochains jours, ils seront cinq, dans trois sports différents, à porter et à mouiller fièrement le maillot national, des routes humides du Yorkshire à la touffeur de Doha, en passant par les flots tumultueux d’une rivière pyrénéenne. Plus loin, à l’horizon, il y a Tokyo…

En 2019, les curleurs du Team de Cruz et le nageur Jérémy Desplanches leur ont montré la voie en grimpant sur le podium des Mondiaux de Lethbridge et de Gwangju (lire ci-contre). Preuve à l’appui, le talent force l’équilibre et l’inhibition se dissout dans l’eau! Et le succès est d’autant plus exemplaire lorsqu’il se partage. C’est l’un des principaux mérites du Team Genève, ce cercle d’élite, financé par les pouvoirs publics, qui crée entre ses bénéficiaires une saine émulation. «J’aimerais bien en faire partie, mais en cyclisme, la carte olympique est difficile à obtenir», confie Élise Chabbey.

La rivière espérance

De ce «Club des 5», c’est la grimpeuse de Croix-de-Rozon qui a ouvert le bal dimanche sous la pluie de Harrogate. L’intrépide est partie en trombe et a terminé son contre-la-montre mixte par équipes dans les barrières! «On était encore en course pour la médaille de bronze quand j’ai crevé à l’attaque du dernier tour, raconte-t-elle. J’ai dû alors emprunter le vélo de dépannage et forcer l’allure pour rattraper le temps perdu. Dans le final, j’ai mal négocié un virage, je suis tombée et je me suis blessée à un bras. Dans ces circonstances, se classer 6e n’est pas si mal. J’ai passé une radio et heureusement, il n’y a rien de cassé. Juste une contusion musculaire. J’espère être remise de mes émotions pour la course en ligne de samedi.»

Même avec une seule coéquipière à ses côtés (Marklen Reusser) et face à une redoutable concurrence, Élise Chabbey ne lâchera rien. Il paraît que le parcours du Yorkshire ressemble aux routes du Mandement… Elle l’a repéré après sa 5e place au Tour d’Écosse, il lui a donné des idées. Et dire qu’il y a trois ans, l’ancienne kayakiste s’était recyclée dans le trail et potassait ses cours de médecine. Aujourd’hui, elle est cycliste pro, bientôt toubib et rêve de réaliser un nouveau rêve olympique, huit ans après Londres. «L’an prochain, à Tokyo, ce serait cool de rouler dans la même équipe que Stefan Küng», s’émerveille-t-elle.

Forcément, les JO 2020 attisent les ambitions. Pas question d’en faire une chimère ou une utopie. Thomas Koechlin et Martin Dougoud, deux anciens camarades d’Élise Chabbey au Canoë Club Genève, y croient toujours. Malgré les portes qui claquent, les petits écarts, les pénalités qui traînent. «Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux.» La fameuse citation de Samuel Beckett ne tatoue pas seulement le bras gauche de Stan Wawrinka. Elle inspire aussi ces galériens d’eau douce, pour qui l’écume ne rime pas avec amertume.

À La Seu d’Urgell, sur un bassin qu’ils connaissent par cœur, les deux compères espèrent cette fois forcer le destin. Cette année, ils y ont souvent planté leur tente et échafaudé leurs plans. Ici, dans les eaux d’El Segre, ce sont d’abord des quotas olympiques qu’ils viennent pêcher. «Comme souvent, cela se jouera à de petits riens», prophétise Thomas Koechlin. «Mais j’ai bon espoir. Cette année, après un passage à vide, j’ai retrouvé ma vitesse et le plaisir de pagayer.» L’ancien vice-champion d’Europe compte aussi sur ses séances de méditation et sur les risettes de sa petite Jeanne pour lui offrir un supplément d’âme.

L’hiver dernier, c’est en s’entraînant sur l’ancien site olympique de Sydney que Martin Dougoud a quant à lui rallumé sa flamme. Lui aussi espère l’étincelle qui ne fait pas pschitt, la descente parfaite, comme lors des qualifications de la Pyrénées Cup. C’était à La Seu d’Urgell, peut-être un signe.

Novice mais pas nobody

S’il en est un qui défiera le monde sans trembler, c’est bien Julien Wanders. Aux Mondiaux de Doha, l’athlète du Stade Genève sera un novice mais pas un nobody. Minima olympiques en poche, réputation établie sur route, où personne ne lui fait peur, pas même ses amis africains, il lui reste toutefois à mater la piste, ses secrets et ses coups de chaleur. Une médaille sur 10 000 m? Le défi est de taille, à la mesure de son immense talent. À Iten, Wanders a paraît-il beaucoup toussé. Enrhumera-t-il ses adversaires dans la fournaise du stade Khalifa?

À tout choisir, on misera plutôt une poignée de riyals sur Tadesse Abraham, de quatorze ans son aîné. À défaut de record ou de pactole, le marathonien s’est laissé guider par les conseils de Viktor Röthlin et par son goût pour le vertige des podiums. Les cracks ont boudé Doha, lui ne doute pas de pouvoir y réaliser un exploit.