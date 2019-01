«Pour les gens de Haïti, je suis une extraterrestre»

Si vous disposez, à la cave ou au garage, d’une housse de voyage pour skis que vous n’utilisez plus ou un short de compétition, elle est preneuse! Après avoir vécu une si belle aventure, il y a deux ans à Saint-Moritz, Céline Marti va plonger une nouvelle fois dans le poste de télévision. Autrement dit, la Genevoise, 40 ans cette année, va s’envoler pour la Suède et disputer, en février à Åre, ses deuxièmes championnats du monde de ski alpin. Comme ce fut déjà le cas dans les Grisons, elle défendra avec fierté les couleurs d’Haïti face à toutes les stars du cirque blanc.

«Là-bas, dans mon pays d’adoption, pour des gens qui ne connaissent ni le froid ni la neige, je suis une extraterrestre», se marre la binationale. Du coup, afin de ne pas les décevoir, cette femme de tempérament a pris sur ses jours de congé pour s’entraîner très dur physiquement. «Je me suis payé un coach pour mettre toutes les chances de mon côté, car j’ai envie de faire un poil mieux en vivant intensément le truc.» Céline Marti adore se lancer des défis. Ancienne footballeuse (à Yverdon, en LNA), passionnée de triathlon, adepte de semi-marathon, de VTT et de ski de randonnée, elle ne craint ni le dépassement de soi ni les répétitions de gros efforts. Au contraire, la policière en redemande.

Une délégation «éclatée»

Depuis les Mondiaux de Saint-Moritz, cette mère de famille a pris conscience de ses possibilités. Elle sait aussi désormais à quoi s’attendre et ce qu’elle doit réaliser lors des qualifications – baptisée la Coupe Banana par le Sénégalais Lamine Gueye – si elle entend rejoindre les Shiffrin et autre Holdener dans la course des grandes le lendemain. «Même si je vais découvrir une autre piste et un pays différent, je n’aurai plus l’effet de surprise», acquiesce une Céline Marti impatiente de mettre en pratique, sur la piste, ce qu’elle a travaillé à l’entraînement.

Pas évident, pour la petite délégation haïtienne, de réunir avant les compétitions ses deux athlètes (le second n’étant autre que le président de la fédération, Jean-Pierre Roy) et le coach Thierry Montillet, basé à Paris. «Comme on est très éloignés les uns des autres, on n’a pas été en mesure de s’entraîner ensemble», regrette la Genevoise, qui a pu cependant aligner quelques piquets à Val d’Isère. «Mais pour les Mondiaux, tout est réservé, nos dirigeants ayant notamment pu s’occuper des vols début octobre», se réjouit-elle.

Céline Marti, qui a pris des vacances pour pouvoir participer à l’événement, décollera le 9 février avec sa fille Johanna. «Sur place, la FIS nous met à disposition des habitations», précise-t-elle. Une amie effectuera également le déplacement pour garder sa «puce» de 10 ans. Tout ce joli monde sera logé dans un appartement jusqu’au 17 février.

Les finances de la Fédération haïtienne étant limitées, Céline Marti va devoir s’autofinancer, des frais de déplacement au matériel. «À l’heure actuelle, c’est très difficile de trouver des sponsors, soupire-t-elle. Mais j’ai la chance d’être tombée, à Genève, sur un magasin de sport qui m’a gentiment offert des chaussures de ski de compétition que je vénère, tellement je m’y sens bien. Elles sont parfaitement adaptées à mon pied. Par rapport à celles que j’avais à Saint-Moritz, c’est le jour et la nuit. Cette fois, je vais vraiment savourer.»

Rêve olympique

Si après les Mondiaux de Saint-Moritz les délais étaient un peu courts pour se rendre aux JO de PyeongChang, en février dernier, Céline Marti rêverait de brandir le drapeau haïtien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin. «Mais je ne tire quand même pas trop de plans sur la comète, sourit une athlète qui, en 2022, aura 43 ans. On va y aller pas à pas et on verra bien. Ce serait chouette que des jeunes Haïtiens se lancent et reprennent le flambeau.»

L’appel est lancé. Johanna, qui a griffonné un cœur sur le casque de sa maman, voudrait bien y répondre, mais elle sera encore un peu jeune dans quatre ans… (nxp)