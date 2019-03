Pour Valentin Tanner, c’est le calme avant la tempête

Ils ne sont arrivés à Lethbridge qu’au dernier moment, en provenance de Calgary, où ils ont digéré le décalage horaire et mis la touche finale à leur préparation. Les Genevois du Team de Cruz sont à pied d’œuvre, dans cette ville d’Alberta encore assoupie par le chinook, un vent chaud venu des Rocheuses. Mais dès ce samedi (16 h heure suisse), c’est un vent de folie qui va souffler sur la piste habituellement griffée par les Hurricanes, les hockeyeurs locaux.

«C’est encore calme. On va prendre la température et tester la glace. Mais la fièvre va vite monter», confiait jeudi Valentin Tanner. Le pitre du groupe était étonnamment placide. Concentré surtout. Et déterminé. «Il va falloir mettre les gaz d’entrée», ajoutait-il en prévision de leur premier match contre les teenagers norvégiens, vainqueurs il y a trois semaines des Universiades.

À Lethbridge, les Mondiaux de curling (30 mars au 7 avril) fêtent leurs 60 ans et le Canada, véritable taulier de la maison, espère honorer cet anniversaire en accrochant un 37e titre masculin à son immense palmarès. On imagine la pression qui pèse sur les épaules de Kevin Koe, champion du monde en 2010 et 2016 mais rentré bredouille de PyeongChang par la faute de Benoît Schwarz, auteur d’un dernier coup magistral en apothéose de la petite finale olympique. C’est dire si la Suisse est attendue au contour, une semaine après le triomphe de son équipe féminine.

«Dimanche dernier, on n’a vu que le début de leur finale avant de nous envoler pour le Canada. Le titre de Silvana Tirinzoni et de ses coéquipières nous réjouit et ne nous oblige à rien. Pour nous, c’est surtout une formidable stimulation. On les connaît très bien», note Valentin Tanner. C’est d’autant plus vrai qu’Alina Paetz, décisive face à la Suède, n’est autre que la copine de Sven Michel, le Bernois qui a succédé à son frère Claudio Paetz, présent à Lethbridge en tant que remplaçant!

Après deux premiers Mondiaux sertis de bronze (2014 et 2017), que peuvent espérer les Genevois face à une concurrence redoutable où émergent le Suédois Niklas Edin et l’Américain John Shuster, les deux finalistes olympiques, et où se nichent quelques nouvelles figures comme le Norvégien Magnus Ramsfjell, rejeton prodige d’un triple champion du monde? «On est bien préparés et prêts à défier tout le monde», répond Valentin sans tirer des plans sur la comète. «Il faudra surtout gérer la durée de la compétition et tenir le rythme, aussi bien physiquement que nerveusement», répond-il. Douze parties de robin-round les attendent, avant, si tout va bien, d’attaquer les play-off à six.

Ils ne le disent pas, mais ils sont prêts à casser la cabane! (TDG)