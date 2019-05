Pour Roger Federer et Rafael Nadal, tous les chemins mènent à Rome

Madrid et sa Caja Magica ne sont déjà plus qu’un souvenir et, à l’heure d’attaquer la dernière ligne droite vers Roland-Garros, deux hommes naviguent sur un fil. L’un en funambule facétieux, l’autre en colosse hésitant. Le premier d’un pas léger, ravi d’avoir pris la caravane du tennis et ses proches à contre-pied; le second renfrogné d’orgueil face à cette victoire qui soudain le fuit.

Roger Federer et Rafael Nadal ont retrouvé les statues éternelles du Foro Italico mais ils ne sont pas au rendez-vous qu’ils s’étaient fixé. Le Bâlois parce qu’il s’offre une escapade imprévue, née de son envie et d’une ambition joueuse; son plus fameux rival parce qu’il ne retrouve plus cette boussole qui l’a sacré «roi de la terre». Jamais Rome n’avait autant adoré les contretemps.

«Salut tout le monde, je suis très excité de revenir à Rome. Cela faisait trop longtemps, je me réjouis. Ciao tutti!» C’est par ce message enjoué que Roger Federer a officialisé, samedi, son périple italien. À Madrid, parmi les suiveurs, la surprise fut immense. Au moment de planifier son retour sur terre battue, l’homme aux vingt tournois du Grand Chelem n’avait en effet coché que deux tournois. Et rien dans ses déclarations madrilènes ne laissait supposer une improvisation. Alors pourquoi? Quels arguments ont poussé le trio Federer-Lüthi-Ljubicic a ajouté ce crochet romain qui aurait même étonné jusque dans la maison de Lenzerheide?

En relisant ses déclarations de vendredi, juste après sa défaite emballante contre Dominic Thiem, deux pistes se dégagent. Celle du corps et celle du rythme. «Le Maître» s’est d’abord félicité de «bien supporter les glissades» et que «ses hanches et ses adducteurs aient tenu le choc». Trois matches en quatre jours avalés sans souci, il a dû juger sans risque de s’offrir un menu identique à Rome. Deuxième satisfaction évoquée, «ses bonnes sensations face au lift de Monfils et Thiem, deux des balles les plus dures à contrôler du circuit, surtout en altitude». Un constat rassurant que «RF» et son équipe ont certainement mis en balance avec cette réserve: après un non-match face à Gasquet, le rythme supersonique des suivants n’était que trop peu «terrien». Ajouter un peu de labeur au «tennis fusion» distillé contre Thiem ne pouvait donc faire aucun mal.

Au final, la décision du «Maître» est l’expression d’un plaisir et d’une ambition. Deux élans auxquels il faut sans doute ajouter une réalité logistique: si le Bâlois n’avait pas sous la main un partenaire d’entraînement de grande qualité en Suisse, le voyage à Rome s’imposait pour entretenir les acquis. Tout le contraire de Rafael Nadal, lequel vient chercher au Foro Italico un ingrédient qu’aucune séance d’entraînement ne peut convoquer: la banalisation de la victoire. «Depuis des années, j’ai énormément gagné sur terre battue et, cette saison, je suis souvent très proche mais le succès m’échappe», soupirait le Majorquin après sa défaite contre Tsitsipas.

Changer de dimension

Jamais depuis qu’il est lui-même, Rafael Nadal n’était arrivé à Rome sans une seule finale sur terre battue. La statistique suggère une révolution. Elle est trompeuse. Que manque-t-il au Majorquin? «Ma balle intermédiaire manquait d’intensité et je n’ai pas assez fait mal en coup droit», analysait-il samedi soir. Vrai. Or, ce qui semble un gouffre sur papier ne tient en réalité qu’à deux balles de break sauvées avec bravoure par Tsitsipas dès l’entame du troisième set. Novak Djokovic aurait-il soulevé son 33e Masters 1000 si «Rafa» avait marqué l’un de ces deux points? La question ne tient que pour ce qu’elle suggère. Un seul tournoi, parfois un seul match, suffit au grand champion pour changer de dimension et redéfinir ses ambitions. Pour Roger Federer et Rafael Nadal, ce pourrait être à Rome.

Novak Djokovic devient intraitable

Novak Djokovic doit posséder une petite horloge interne qui réveille ses extraordinaires facultés à l’approche des tournois du Grand Chelem. Moribond depuis son récital australien, le No 1 mondial a réussi le tour de force de redevenir favori de Roland-Garros en deux matches. On récapitule. Peu servi par un tableau madrilène très «léger» – Fritz, Chardy, forfait de Cilic –, «Nole» a d’abord résisté aux frappes compulsives de Thiem. Deux tie-breaks, la tête froide malgré trois dépassements de temps, le Serbe allait se coucher samedi avec la conviction de savoir encore lutter. «Une victoire très importante. J’ai gardé mes nerfs et ma ligne. C’est très encourageant.»

D’encourageante, la copie de Djokovic est devenue emballante dimanche soir, au bout d’une finale maîtrisée de bout en bout face à Stefanos Tsitsipas (6-3 6-4). Handicapé par un départ raté (0-3), le Grec a péché là où il avait brillé la veille contre Nadal: imposer une dimension physique rare aux débats. Mais son échec porte un nom, ou plutôt un adjectif: «djokosmique». Articulée autour de ses deux fondamentaux, retour et revers, la prestation du No 1 mondial a en effet atteint des sommets. Tout allait trop vite et trop juste pour un Tsitsipas incapable de trouver son second souffle (38 matches déjà en 2019).

Avec ce 33e Masters 1000, son premier titre sur terre battue depuis Roland 2016, Djokovic débarque à Rome en patron gestionnaire. Le circuit est prévenu. M.A.

