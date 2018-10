Pour Genève Volley, la LNA n’est pas encore une partie de plaisir

Pour beaucoup d’entre elles, la LNA, c’était un rêve. Le fruit d’une longue quête. Une gerbe de bonheur. Là, les joueuses de Genève Volley y sont, et elles se rendent compte que les roses ont des épines. «Une jolie fleur dans une peau d’vache», chantait Brassens. Les applaudissements bienveillants du public de Henry-Dunant n’y font rien: Laetitia Perroud et ses coéquipières font grise mine. Il ne suffit pas d’un joyeux karaoké pour jouer à l’unisson. «Il va falloir sérieusement se remettre en question», reconnaît la vice-capitaine, le visage chiffonné par la déception. L’émotion d’une première n’est pas celle qu’elle espérait.

Comme à Neuchâtel une semaine plus tôt, la défaite n’est en soi pas catastrophique. Kanti Schaffhouse est un pilier de la LNA et on n’exige pas d’un néo-promu, de retour dans l’élite après sept ans d’abstinence, qu’il réalise des miracles immédiats. «Mais on peut faire beaucoup mieux, c’est sûr. L’équipe et l’entraîneur se cherchent encore», admet Sébastien Ruffieux. C’est sous son impulsion – «parce qu’il faut être visible pour valoriser notre sport», dit-il – que le club a osé le pari de la promotion. «Celui-ci a un prix, mais il vaut la peine d’être tenté», insiste le dirigeant, réélu à la présidence la veille du match.

La grinta de la capitaine

Pour prendre de la hauteur et respecter le cahier des charges de la ligue, Genève Volley n’a pas lésiné sur les moyens. Samedi, c’est d’abord à la table de marque que l’on a transpiré. Match gagné et baptême réussi pour les bénévoles qui manipulaient un nouveau système informatique. En coulisses, une autre partie se joue, celle du montage financier. Sur un budget exhaussé de 560 000 francs, plus de la moitié est consacrée à la première équipe. «Ça rentre, de nouveaux sponsors nous ont rejoints, on attend désormais les subventions publiques», note Sébastien Ruffieux. Le président est serein. «Comme le dit la trésorière, tant qu’on a de l’argent pour payer les factures, tout va. Administrativement, ce n’est pas la panique comme dans le deuxième set…»

Retour sur le terrain. C’est d’abord à la réception que l’équipe genevoise a dévoilé le défaut de sa cuirasse. Libero de l’équipe, Laetitia Perroud assume sa part de responsabilité. Puis évoque les dommages causés par une telle faiblesse technique: communication brouillée et perte de cohésion. «Pourtant, en face, elles n’étaient pas extraordinaires», se désole-t-elle. Le constat est corroboré par le score. Même en menant 21-16, les Schaffhousoises ont dû batailler pour enlever la première manche sur leur cinquième balle de set.

Oui, Genève Volley s’est accroché, mais pas suffisamment au goût de Caitlin de Witt, la plus valeureuse de l’équipe. «On a manqué de confiance et de combativité», commente la capitaine. Sur sa cuisse gauche, une longue cicatrice rappelle le tribut payé à une opération qui l’a laissée huit mois sur le flanc. L’étudiante américaine est revenue à Genève pour terminer un master en histoire internationale et pour donner un coup de main. Et avec elle, ça déménage! La voilà top scorer de l’équipe alors que sa compatriote Azariah Stahl, supposée leader d’attaque, a terminé la rencontre sur le banc. Parmi les joueuses pros, seule la centrale Meredith Hardy (douze points) a su tirer son épingle du jeu. «L’équipe a assez de talent et de caractère pour se ressaisir, assure Caitlin de Witt. C’est dans la tête!» Pour les jeunes Rina Emini ou Clavie Mèche, lancées dans le bain, la LNA ne doit pas devenir une galère.

Il fulmine et ne pipe mot

Mais qu’en pense Ludovic Gruel? Profondément déçu, l’entraîneur fulmine et préfère ne pas piper mot. Durant le match, il a passé sa colère sur les arbitres. Il réserve son analyse et ses critiques à ses joueuses, quand il aura fini de broyer du noir. Samedi prochain, les Genevoises reçoivent Cheseaux. Elles auront à cœur de tirer les leçons de cette défaite amère. «Une défaite qui doit nous pousser à rebondir», conclut Laetitia Perroud. (TDG)