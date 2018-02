C’était mercredi le jour des amoureux. À PyeongChang, on a fêté la Saint-Valentin et on s’est fait la bise. Pas un bécot d’asthmatique. Non, une bise à décorner les éoliennes, un aquilon à renverser les jeux de quilles. Le blizzard à Jeongseon et le sirocco à Gangneung. En coréen, on appelle ça le baram ou le pogpung. Pour le coup, un sacré Barnum!

Tous les guides touristiques vous le diront, en hiver, au Pays du Matin calme, Éole se déchaîne. C’est un cas d’école. Mais au CIO, on préfère lire le manuel de Picsou en dix leçons.

Le vent, donc, a tout balayé. Les portiques de détection, les filets de protection, les barrières de sécurité, les slalomeuses et même l’inspiration des journalistes. Alors, pour ne pas virer neurasthénique, on s’est mis à fredonner Brassens. Les amoureux des bancs publics, évidemment. Et le vent, forcément. Mais le vent fripon n’a trouvé aucun jupon à détrousser. Ce n’est pas la saison. Furibond et maraud, il n’a envoyé valser que quelques chapeaux.

Le vent a tout balayé: les portiques de détection, les filets de protection, les barrières de sécurité et même l’inspiration des journalistes. Image: AO

En revanche, le CIO aurait pu, en toute urgence, parce que c’est dans l’air du temps, ajouter à son programme quelques disciplines plus adaptées aux conditions météorologiques. Le char à voile, par exemple. Ou le kitesurf. Ou le parapente freestyle. Sur la plage de Gangneung, un tel spectacle aurait fait fureur.

Mais là, tout cela, toutes ces turbulences, ce n’est plus que du vent. Là-haut, comme par un enchantement, un dépanneur providentiel a réussi à stopper la soufflerie infernale et à remettre les Jeux dans le portique de départ. Nom de Feuz! Mercredi soir, il n’y avait plus que le vent du boulet qui soufflait sur les têtes des curleurs suisses. Non, ce n’était pas la fête à Valentin (Tanner) et à ses potes, soufflés par la Grande-Bretagne et balayés par l’Italie!

(TDG)