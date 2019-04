Philippe Bozon a joué un drôle de tour à l’équipe de Suisse

Philippe Bozon s’attendait à un retour «spécial» aux Vernets (notre édition de vendredi). Il n’a pas été déçu avec cette victoire arrachée en prolongation après avoir pourtant été mené 3-1. Ce succès est d’autant plus étonnant que les Bleus avaient été promenés par la Suisse la veille, à Sierre (6-0). «Les joueurs ont montré une belle réaction, a apprécié le technicien. Vendredi, nous avons été clairement pris de vitesse par les Suisses. J’ai l’impression que nous avons été capables de faire de bons ajustements.»

Huits nouvelles arrivées

Devant les 5820 spectateurs des Vernets, la formation de Patrick Fischer a, elle, été bien loin du niveau de jeu proposé en Valais quelques heures plus tôt. «Nous avions pourtant conscience du danger, a regretté Damien Riat, ancien joueur des Vernets qui évolue désormais à Bienne. Ils ont certes livré un bien meilleur match mais, inconsciemment, je pense qu’il y a eu un léger relâchement. Cela ne pardonne pas.»

Hier, au lendemain de cette défaite inattendue, Patrick Fischer a rajouté huit noms à sa sélection. Outre les arrivées attendues des joueurs de Nashville (NHL) que sont Roman Josi et Yannick Weber, l’entraîneur helvétique a annoncé les venues des finalistes Leonardo Genoni, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey, Simon Moser (tous Berne), Raphael Diaz et Lino Martschini (Zoug). La «casse» n’a concerné qu’un seul grenat. Des deux gardiens des Vernets, le coach n’a conservé que Robert Mayer. La place de No 3 aurait semblé davantage logique pour Gauthier Descloux afin de lui permettre de se «faire les dents» à ce niveau. Le Zougois a décidé de conserver Mayer qui a déjà participé à deux tournois. En 2016 à Moscou, il avait d’ailleurs disputé deux matches du tour préliminaire.

Noah Rod est l’autre Aigle a toujours faire partie de la liste des 29 joueurs convoqués pour la semaine de préparation à venir (3 gardiens, 10 défenseurs et 16 attaquants). Le capitaine de Ge/Servette avait réussi à se faire une place de puncheur et de spécialiste du jeu en infériorité numérique à Copenhague. Avec l’arrivée imminente de son compère Tristan Scherwey, il est fort probable que Patrick Fischer soit tenté de reconduire le binôme à Bratislava.

Vendredi et samedi, la Suisse affrontera la Lettonie à deux reprises. Ce n’est qu’au terme de ces matches préparatoires que la sélection définitive tombera. Les chances de voir les deux Genevois en Slovaquie sont bonnes (nxp)