Petkovic: «Un beau mélange de tête et de coeur»

Quelle belle performance! La Suisse a enfin réussi l’exploit qu’elle attendait depuis longtemps en disposant largement de la Belgique (5-2) dimanche à Lucerne. De quoi donner le sourire à Vladimir Petkovic. «Je tiens tout d’abord à féliciter mon équipe. Chaque joueur peut dire qu’il a tout donné et qu’il est sorti éreinté du terrain ce soir», a complimenté le sélectionneur, avant de revenir sur son changement tactique au cœur de la première période. «Nous avons pris trop de risques en début de match et l’idée était surtout d’éviter une défaite plus large. Je voulais principalement que l’équipe retrouve de la stabilité», a-t-il avoué, en minimisant ses propres mérites.

«Nous avons alors surtout montré de très belles qualités mentales. A 1-2, nous avons retrouvé notre jeu, nous avons plus pressé, plus cru en nous. Nous avons joué avec énergie, mais aussi intelligence. Ce soir, j’ai vu un beau mélange de tête et de cœur. Je suis fier des gars. Ils ont joué de manière souveraine et la victoire était méritée», a complimenté le «Mister».

A la question de savoir si la Suisse tenait enfin son «match-référence», Vladimir Petkovic a refusé de trop s’enflammer. «Pour moi, c’est surtout un sujet discuté localement. Je ne crois pas que le monde nous voie différemment maintenant. Oui, nous allons avoir de beaux matches à jouer en juin prochain, mais nous aurions déjà pu gagner d’autres rencontres avant. Nous sommes au cœur d’un processus et nous voulons continuer, tout simplement», a-t-il tempéré.

Le sélectionneur belge sous le choc

Roberto Martinez était lui toujours sous le choc de cette démonstration, plusieurs minutes après le coup de sifflet final. «Difficile de savoir ce qui s’est passé… Nous avons très bien commencé en menant 0-2. Le penalty concédé a changé notre manière de jouer. Nous avons alors mal défendu, mal communiqué, et nous leur avons donné la possibilité de revenir dans le match. Ils ont marqué sur une contre-attaque lors d’un corner pour nous, par exemple, ce que je ne m’explique pas. Nous avons perdu le contrôle du match d’une manière très surprenante», a grincé le sélectionneur catalan de la Belgique.

Les Diables Rouges passeront ainsi l’été prochain en vacances, loin de toute compétition. «Nous voulions gagner cette Ligue des Nations, en tout cas participer dans un premier temps au final four, donc nous sommes très déçus de finir deuxièmes de notre groupe. Nous devons apprendre de cet échec pour bien débuter les qualifications pour l’Euro», a lâché Roberto Martinez.

(nxp)