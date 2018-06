Il n'y a pas eu de coup de tonnerre comme l'éviction d'Adrian Knup et d'Alain Sutter en 1996 par Artur Jorge ou d'une improbable surprise comme la sélection de Pascal Chimbonda en équipe de France en 2006. La liste des vingt-trois joueurs délivrée par Vladimir Petkovic pour la Coupe du monde 2018 répond à une implacable logique.

«Un groupe qui vit bien»

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a écarté le gardien Gregor Kobel, le défenseur Silvan Widmer et le demi Edimilson Fernandes. Si les deux premiers ne devaient pas nourrir de grands espoirs de passer le cut, la déception doit être réelle pour le cousin de Gelson. «Ce fut, en effet, un choix douloureux, reconnaît Vladimir Petkovic. J'ai hésité jusqu'au dernier moment pour Edimilson. Mais j'ai, au final, préféré retenir un attaquant supplémentaire pour avoir davantage d'options sur le plan tactique». Le fait que Widmer et Fernandes soient restés tous les deux sur le banc dimanche soir à Villarreal lors du nul 1-1 contre l'Espagne ne devait leur laisser pratiquement aucune illusion lundi matin au réveil. Les trois hommes demeurent toutefois de piquet, prêts à être appelés si un coup dur devait survenir ces prochains jours.

Cette liste donc des vingt-trois comporte dix-sept joueurs qui ont disputé l'Euro 2016 en France et quinze la Coupe du monde 2014 au Brésil, dix-neuf joueurs qui évoluent dans l'un des cinq grands championnat et un seul en Super League en la personne du Bâlois Michael Lang. «J'ai la chance de m'appuyer sur un groupe qui a déjà un fort vécu en commun, se félicite Vladimir Petkovic. Un groupe qui vit bien. Un groupe plus mature aussi au sein duquel les jeunes s'intègrent sans problème.» Le discours tenu par Vladimir Petkovic n'est pas un discours de façade. Lors de l''Euro 2016, la première phase finale avec Vladimir Petkovic à la tête de la sélection, tous les observateurs n'avaient pu que constater que cette équipe de Suisse, malgré les origines diverses de ses membres, baignait dans une parfaite harmonie.

Valon Behrami dans l'histoire

Avec le capitaine Stephan Lichtsteiner et Gelson Fernandes, Valon Behrami est l'un des trois sages de cette équipe de Suisse. Si le Lucernois et le Valaisan disputeront en Russie leur troisième Coupe du monde de rang, il s'agira de la quatrième pour le Tessinois qui est ainsi entré dans l'histoire du football suisse pour devenir le premier international à connaître un tel bonheur. «Il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui ont disputé ou qui vont disputer quatre Coupes du monde, souligne Vladimir Petkovic. Bravo donc à Valon qui est, on le sait. un homme qui compte non seulement sur le terrain mais aussi en dehors et bravo au football suisse pour cette présence continue en Coupe du monde depuis 2006. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas que la fiche de Valon Behrami sur Wikipedia soit mise à jour mais bien le prochain match. Nous devons toujours chercher à nous améliorer chaque jour. Sans une telle exigence, rien n'est possible.»

Cette recherche de la perfection explique pourquoi Vladimir Petkovic n'a pas sauté au plafond dimanche soir à Villarreal pour parler plutôt d'un verre à moitié plein. «L'équipe a bien joué contre l'Espagne, mais elle peut mieux faire», lance-t-il avec force. Et c'est pourquoi aussi Vladimir Petkovic répète encore une fois qu'il «ne se fixe aucune limite». «L'équipe doit encore travailler dans tous les domaines d'ici le début de la Coupe du monde. Travailler les têtes et les jambes, poursuit-il. En Russie, l'objectif sera d'exploiter pleinement notre potentiel, de chercher à imposer notre football quel que soit l'adversaire et de gagner!» (si/nxp)