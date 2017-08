Patty Schnyder à l'US Open pour les qualifs

Patty Schnyder fera son retour au plus haut niveau à l'occasion des qualifications de l'US Open, dès ce mardi.

La Bâloise de 38 ans, ex-no 7 mondiale et aujourd'hui 198e, s'était alignée pour la dernière fois en Grand Chelem à Roland-Garros en 2011, tournoi à l'issue duquel elle a du reste annoncé sa retraite sportive.

Elle est revenue sur le circuit professionnel en 2015, d'abord sur de petits tournois, avant de goûter à nouveau au premier échelon lors du tournoi de Charleston en avril 2016.

Former World No. 7 @pattyschnyder competes in the #USOpen women's qualifying tournament 8.22-8.25. FREE admission! https://t.co/7LGtFY6Rc8 pic.twitter.com/wqYSIxOMCE