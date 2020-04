Patrick Müller de retour à Lyon?

Pour les fans de l'Olympique Lyonnais, Patrick Müller est une légende. Quand il est arrivé au club, en 2000, l'OL n'avait plus rien gagné depuis 1973. Une chance s'offrait à lui en finale de la Coupe de la Ligue, en 2001, contre Monaco. Après 90 minutes, les deux formations ont débuté les prolongations sur le score de 1-1. Et c'est Patrick Müller, entré à la 106e minute, qui a inscrit le but victorieux pour ses couleurs (118e).

Avec le club de Jean-Michel Aulas, président depuis 1987, le défenseur international (81 sélections) a remporté six titres de champions de France (2002, 2003, 2004, 2006, 2007 et 2008).

Personne ne l'a oublié à Lyon. Et c'est ce que dit le quotidien «L'Equipe» dans son édition de samedi, en affirmant que Patrick Müller, aujourd'hui en poste à l'UEFA à Nyon, a été contacté par les dirigeants pour le poste de directeur du recrutement, en remplacement de Florian Maurice, parti à Rennes.

Comme le rappelle le quotidien français, Müller est de plus très ami avec le directeur sportif, le Brésilien Juninho. Ils ont joué ensemble et passé leur brevet de manger sportif dans la même promotion (2017).

Beaucoup de bons points pour espérer revoir le grand défenseur du côté de Lyon.

