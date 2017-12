Patrick Fischer prolonge jusqu'en 2020

La Fédération suisse a prolongé le contrat de Patrick Fischer pour deux années supplémentaires. L'entraîneur national dirigera la sélection helvétique jusqu'au Championnat du monde 2020 à Lausanne et Zurich.

La consécration est belle pour le Zougois de 42 ans. Nommé en décembre 2015 à la place du Canadien Glen Hanlon, Patrick Fischer a connu l'élimination dès le tour préliminaire lors de son premier championnat du monde en Russie. Cela s'était mieux passé le printemps dernier à Paris et Cologne, où la Suisse avait atteint les quarts de finale (défaite 3-1 face à la Suède) en proposant un jeu plutôt séduisant.

Place aux jeunes

L'ancien attaquant a redonné de la vie à une équipe de Suisse peu enthousiasmante sous la conduite de Hanlon. En donnant de la place aux jeunes, Fischer a tenté de bâtir une équipe pour les années à venir. Et même si les JO de Pyeongchang sont l'un des grands rendez-vous de son investiture, le Championnat du monde 2020 à domicile représente très certainement le point d'orgue pour la Fédération.

«Nous sommes très satisfaits du travail effectué par nos coaches et sommes convaincus que nous pourrons nous préparer de manière optimale pour les grands rendez-vous en misant sur la continuité au sein du staff de coaching», a commenté Raeto Raffainer, directeur des équipes nationales, dans un communiqué.

Patrick Fischer a pris son rôle au sérieux et les effets sur la stratégie de la fédération sont positifs. D'où cette prolongation de contrat relativement rapide et logique. «Nous avons des objectifs à long terme avec évidemment les Mondiaux à domicile en 2020, précise encore Raffainer. Notre programme comporte un fil rouge où la continuité est essentielle.»

Assistants prolongés

Après avoir terminé sa carrière de joueur dans les rangs Zoug en 2009, «Fischi» avait embrassé la carrière de coach en devenant assistant pour les Novices élite de Lugano.

Assistant des Elite A et en LNA (ex-National League) la saison suivante, il goûte à sa première expérience de coach principal en octobre 2011 avec les Bianconeri pour deux matches en remplacement de Barry Smith. Il patiente plus d'une année pour finalement être nommé entraîneur de Lugano pour le début de la saison 2013/14. Il y effectue deux saisons pleines pour être remercié le 22 octobre 2015. Un peu plus d'un mois après, il signe avec la Fédération et reprend la conduite de l'équipe nationale.

Ses assistants Christian Wohlwend - également coach de l'équipe de Suisse M20 - et Tommy Albelin ont eux aussi obtenu deux ans de plus à leur bail.

