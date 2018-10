Patrick Baumann, disparition d’un ténor du monde olympique

L’émotion est à la hauteur du choc. La disparition subite de Patrick Baumann à 51 ans, emporté par une crise cardiaque à Buenos Aires dimanche, laisse le monde du sport international orphelin. En dix ans, le Bâlois s’était imposé comme l’un des piliers du Comité international olympique. Il était notamment le président des JOJ de Lausanne en 2020.

La gorge nouée, le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba peinait à trouver les mots au téléphone. «Je suis dévasté par sa disparition. C’était quelqu’un d’intègre, de profondément humain. Je perds un ami cher. Malgré les immenses responsabilités qui pesaient sur ses épaules, il se souciait beaucoup des autres. J’ai une immense pensée pour sa famille. Durant des années, sa femme et ses deux enfants ont accepté de le prêter à ce monde du sport, qu’il aimait tant. C’est terrible de se dire qu’il s’en est allé.» Polyglotte émérite (il parlait six langues), diplomate aguerri et fin connaisseur des arcanes du pouvoir, Patrick Baumann a gravi les échelons à une vitesse vertigineuse. Cet ancien joueur et arbitre a intégré la Fédération internationale de basket à 24 ans en tant que juriste.

S’il aimait répéter qu’il avait surtout eu de la chance, le Bâlois en avait été désigné secrétaire général en 2002, huit ans plus tard seulement. «Nous lui serons éternellement redevables, a rappelé le président de la FIBA, Horacio Muratore, dans un communiqué. Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui sans tout ce qu’il a fait.» Baumann, qui avait été prolongé à son poste jusqu’en 2031, s’était entre autres démené pour l’intégration du 3x3 au programme des Jeux de Tokyo 2020.

Le Suisse était devenu incontournable au sein du Mouvement olympique. Dimanche, le président Thomas Bach a salué «un jeune et sympathique leader, plein d’espoir, qui se battait pour l’avenir du sport». Les drapeaux olympiques ont été mis en berne jusqu’à mercredi. Élu membre du CIO en 2012 à tout juste 45 ans, Baumann occupait plusieurs postes-clés au sein de l’organisation. Il a notamment joué un rôle central dans la double attribution des JO de 2024 et de 2028 à Paris et à Los Angeles. «Certains passent leur temps à parler, lui agissait, résume Jean-Philippe Rochat, ancien président de Sion 2026. Hyperactif, il était tout le temps à parcourir le monde, sans jamais compter ni son temps ni son énergie.»

Un vide difficile à combler

Le bras droit du président du CIO était promis à un avenir plus brillant encore. «À chaque difficulté, c’est lui qui était appelé à la rescousse, souligne Philippe Leuba. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il était le successeur tout désigné de Thomas Bach.» Interrogé sur le sujet par «Le Matin» en 2017, Patrick Baumann préférait rappeler avec humilité que «d’autres étaient plus qualifiés pour ce poste».

Au-delà de la tristesse provoquée par son décès, sa disparition laisse un vide qu’il sera difficile de combler pour le sport suisse. «Nous perdons un homme d’influence majeur, reconnaît Jean-Philippe Rochat, par ailleurs avocat spécialisé dans le droit du sport. Il avait en main tous les fils des réseaux importants. Alors que les trois autres membres suisses du CIO (Kasper, Oswald et Fasel) arrivent en fin de carrière, il représentait la relève et l’avenir. Ce d’autant plus que la Suisse est en perte de vitesse sur la scène internationale.»

Patrick Baumann était en Argentine depuis le début de la semaine pour assister aux Jeux olympiques de la jeunesse. Président du comité d’organisation de Lausanne 2020, il s’apprêtait à amener les JO dans la capitale olympique. Assurément, cet homme tant apprécié sera aux premières loges depuis là-haut. (nxp)