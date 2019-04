Pat Emond entre dans la cour des grands pour convaincre

Au moins, il n’aura pas à promettre d’apprendre le français. C’est déjà ça. Tabernacle, Pat Emond est le nouvel homme fort de Ge/Servette pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Son accent fleure bon la Belle Province. Le Québécois de 54 ans succède à un monument. Et il use avec une certaine ruse de belles phrases colorées. «On aime bien le langage imagé au Québec, sourit-il. Un exemple? Si tu n’aimes pas la chaleur, tu ne restes pas dans la cuisine!»

Le nouveau chef des Vernets s’est montré très convaincant lors de sa présentation officielle, mercredi, dans l’antique patinoire de Ge/Servette. De quoi lui décerner déjà une première étoile. Il reste très calme lorsqu’on lui fait remarquer «qu’il n’a aucune expérience pour coacher des adultes. Et que forcément, avec lui à la bande et une équipe rajeunie, le club devra sans doute revoir ses ambitions…»

«Diriger une équipe professionnelle dans une ligue aussi relevée que la National League est un honneur, commence-t-il. Mais c’était aussi une ambition personnelle que j’avais depuis très longtemps. Il n’y a pas de chemin tout tracé pour accéder à ce poste. Certains deviennent entraîneurs très vite après leur fin de carrière de joueur. D’autres prennent plus de temps. Il n’y a pas de vérité toute faite. Mon parcours est ce qu’il est et j’ai acquis la conviction que je suis prêt pour relever ce défi. Si j’avais eu le moindre doute, je ne serais pas là devant vous pour en parler.»

Homme de l’ombre

Aux Vernets, la page Chris McSorley coach se tourne pour la deuxième fois. Mais rien à voir avec le psychodrame de 2017. «Je transmets la torche avec fierté et plaisir à Pat Emond, commente Chris McSorley. Et je suis persuadé que mon rôle de directeur sportif sera passionnant et je me réjouis de pouvoir encore collaborer au développement du club. Cette fois, j’ai pu choisir d’arrêter le coaching. Le match contre Berne était mon dernier match à la bande.»

Promis, juré, il semble bien que «Jésus Chris» soit décidé à ne pas céder au moindre désir de résurrection. Pat Emond peut donc embrasser la carrière avec tous les atouts dans son jeu et la bénédiction de son désormais directeur sportif. «J’ai toujours eu d’excellentes relations avec Chris McSorley. Nous avons déjà commencé le travail pour avoir la meilleure équipe possible la saison prochaine. Il n’y aura pas de problème entre nous.»

Homme de l’ombre pendant une décennie passée au Vernets, Pat Emond est un faux timide. S’il doit se faire respecter ou imposer un choix, il n’hésitera pas à taper du poing sur la table. Les vétérans du vestiaire genevois ont accueilli sa nomination avec une satisfaction mêlée de soulagement. Un gars capable de juguler la fougue d’une bande de gosses et de les mener deux fois au titre de champion de Suisse a forcément des qualités humaines au-dessus de la moyenne. «Je ne suis pas un gentil, dit-il. Avec moi, ce n’est pas compliqué: je discute avec chacun avant de fixer une ligne. Charge ensuite à chacun de la respecter et il n’y aura pas de problème.»

S’il est à l’aise avec les jeunes, c’est sans doute aussi qu’il sait à titre très personnel à quel point le passage vers le monde des adultes peut être très compliqué. Junior génial (il a été nommé au Hall of Fame de la Ligue junior majeur du Québec), Pat Emond n’a jamais connu la carrière professionnelle qui lui semblait promise. Pas par la faute d’une vilaine blessure, non. «Disons que lorsqu’on est jeune, on ne fait pas forcément toujours les bons choix, explique-t-il aujourd’hui avec pudeur. J’ai tenté en vain ma chance pour entrer dans la Ligue Nationale. Je suis alors passé à l’université avant de très vite commencer à coacher.»

Au contact des apprentis hockeyeurs, il a acquis un sacré savoir-faire, un savoir dire. «Avec un joueur, on peut tout dire mais pas n’importe comment. Je ne vais pas parler de la même façon à un Daniel Winnik et à un jeune de première année. Cela n’aurait pas de sens. J’ai coutume de dire que pour bien danser il faut être deux.»

Tous les atouts

Homme de bons mots, Pat Emond dévoile un humour sans détour une fois sorti du cadre strict du travail. L’homme aime les plaisirs sains de la table. Le bien boire, le bien manger. Après une bière, blanche de préférence, son œil devient brillant et son sourire clinquant. C’est véritablement en 2010 que ce père divorcé s’est installé solidement à Genève. «C’est Louis Matte qui m’a fait revenir pour de bon puisque j’étais déjà venu sporadiquement au sein de l’organisation. C’était un retour de la monnaie de la pièce puisque c’est lors d’un de ces premiers passages à Genève que j’avais fait venir Louis! On est originaire du même coin au Québec et nous sommes très proches. Je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui.»

Cela faisait longtemps que le Québécois attendait une opportunité pour entrer de plain-pied dans la cour des grands. «Le moment est le bon. Je suis à un stade de mon parcours professionnel et familial idéal. Jusqu’à présent, j’avais toujours privilégié mon poste chez les juniors car il avait l’avantage de m’offrir une vraie stabilité.»

Sa fille ayant grandi, il a choisi de se mettre en danger et dans la lumière. Fort de ses deux titres de champion avec les juniors, il a su convaincre qu’il avait tous les atouts pour faire le job. Et il n’a même pas besoin d’apprendre le français. C’est déjà ça de gagné.

Sa vision du hockey

(nxp)

Avec Pat Emond, les joueurs ne patineront pas en arrière pour verrouiller la zone neutre. Les dirigeants auraient pu céder à la mode nordique qui fait fureur en National League. Ils ont préféré miser sur un homme en phase avec les individualités très typées Amérique du Nord qui composent le groupe. Il n’y aura pas révolution mais une très saine évolution avec le Québécois. «J’aime aussi l’intensité et la vitesse, donc on ne va pas tout changer. On ne s’enfermera pas dans un seul système car il faut aussi savoir s’adapter à l’adversaire. Ma priorité est de trouver un centre étranger pour remplacer Cody Almond.» En plus de Louis Matte, un deuxième adjoint (un Suisse déjà actif en ligue nationale) sera engagé. De quoi aller de l’avant, droit au but, façon canadienne.