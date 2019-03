Oscar Correia, à pleine vitesse

Les deux ailiers Mergim Qarri (23 ans) et Oscar Correia (21 ans) se connaissent par coeur, eux qui jouaient encore ensemble sous le maillot du Lancy FC la saison dernière. Depuis, le deuxième nommé a été prêté à Etoile Carouge où il réalise une belle saison. Avant le choc de vendredi à Marignac, la Tribune de Genève vous présente son portrait de chacun des deux hommes. Episode 1 avec Oscar Correia.

«Tout peut aller très vite dans le football», espère Oscar Correia. A 21 ans, le très rapide ailier a déjà vécu quelques aventures, passant notamment une année à Fluminense, le grand club brésilien! Comment le Genevois, formé à Servette, s'est-il retrouvé à Rio? «J'ai passé une année à Fluminense, avec les M20, en 2015, j'avais 17 ans. En fait, c'était compliqué, une histoire de frais de formation avec mes agents pour me sortir de Servette... Mais au final, c'était top», explique celui qui a vécu une expérience particulière dans un des plus grands clubs d'Amérique du sud. «On ne pensait qu'au football, avec deux entraînements par jour dans une structure très professionnelle. Je me suis entraîné avec les pros, il y avait l'avant-centre Fred Guedes et aussi Richarlison, deux internationaux brésiliens quand même!»

Passer une année au Brésil en n'ayant même pas 18 ans, voilà qui permet de forger le caractère. Ce dont le jeune homme ne manque d'ailleurs pas. «Je suis lucide, je sais que c'est parfois difficile de me gérer. Je ne fais pas toujours les efforts, notamment défensivement... J'ai besoin de quelqu'un qui me cadre. Il faut me laisser jouer, mais aussi être exigeant. J'ai besoin d'un entraîneur qui me comprenne en fait», sourit l'ancien international suisse M19.

Avec Jean-Michel Aeby à Carouge, le jeune homme a trouvé ce mentor idéal et il espère bien qu'il va l'aider à atteindre le monde professionnel. «Le coach me parle beaucoup, tout comme les anciens de l'équipe. Ils me conseillent, me font part de leur expérience. Je ne cache pas que j'aimerais monter d'une ligue ou deux le plus vite possible. A 21 ans, c'est le moment», explique l'ailier, qui se verrait bien jouer en Challenge League, par exemple. «Ce serait un joli pas en avant», confirme-t-il.

Après le Brésil, Oscar Correia a retrouvé la Suisse, à Lancy, puis à Carouge où il est prêté depuis le début de la saison en cours: «J'avais besoin de changement. J'ai beaucoup d'amis à Carouge, je m'y sens bien. Et c'est sûr que j'attends ce match à Lancy avec impatience, je vais tout faire pour être décisif».

Ce pur gaucher peut évoluer sur les deux flancs de l'attaque et, au fil du temps, il s'est trouvé une préférence pour le côté droit: «Comme ça, je peux entrer dans le terrain et frapper. Mais j'aime aussi jouer à gauche, aucun souci». Auteur de cinq buts en 1re ligue cette saison malgré quatre matches manqués pour cause de blessure, il a su se montrer décisif également par ses assists. «Pour l'instant, je passe une bonne saison, je marque régulièrement, mais j'en attends encore plus.» Individuellement et collectivement, bien sûr, puisque les Stelliens ne visent rien d'autre que la promotion. «C'est l'objectif de tout le monde, le mien y compris». A Carouge et à lui de le prouver ce vendredi à Marignac en faisant un pas supplémentaire vers les finales.

Ce que Mergim Qarri pense de lui

Oscar, c'est un talent fou. Il est incroyable et je le pense vraiment. Il est tellement fort en un contre un... Quand il veut, il peut changer le cours d'un match tout seul. Avec nous, il faisait tellement de différences, c'était fou. C'est quelqu'un qu'il faut cadrer, aussi. Il peut lâcher dans la tête si son coach n'est pas toujours derrière. Mais si on arrive le laisser s'exprimer et montrer ses qualités, il est inarrêtable. Il a tout pour aller plus haut et je dirais même que c'est presque obligé qu'il y arrive avec ses qualités. Après, vu qu'il a dit de moi que je défendais peu, je vais rétablir la vérité: il défend encore moins que moi (rires)! On en souriait parfois à Lancy ensemble, on sait que ce n'est pas notre qualité première. Mais on en a d'autres, surtout lui!

Ce que son entraîneur Jean-Michel Aeby pense de lui

Il sait très bien qu'il a des qualités au dessus de la moyenne, notamment en technique et en vitesse, c'est pourquoi il s'autorise de temps quelques absences sur le plan défensif. Il doit s'améliorer dans cet aspect, s'il veut franchir un palier, et il en est capable.Il faut qu'il comprenne ça, mais je trouve qu'il a déjà fait des progrès dans ce domaine. Parfois, il faut le lui rappeler un peu, mais c'est mon rôle. J'ai une très bonne relation avec lui, il cherche à apprendre, à aller plus haut et je suis là pour l'aider à y arriver. S'il arrive à tirer le maximum de ses qualités, alors il y arrivera. Il pourra un jour jouer plus haut, j'en suis convaincu. Il peut jouer à gauche ou à droite et j'aime l'utiliser des deux côtés. C'est un pur gaucher, à 100%, et suivant contre qui on joue ou comment on veut animer notre attaque, je lui demande de jouer d'un côté ou de l'autre. Evidemment, il peut permuter en cours de match aussi. (nxp)