Onex et Meyrin vont se marcher sur les pieds en limitant la casse

Le marché de Noël des Bastions et les autorités de la Ville de Genève ne leur ont pas fait un cadeau. La primauté accordée au business de l’Avent a bousculé le calendrier des courses pédestres genevoises de fin d’année. Effet boule de neige, collision et tollé. La Course de l’Escalade a été contrainte d’avancer sa date d’une semaine, idem pour les Foulées automnales de Meyrin, obligées de cohabiter le même jour avec la Trans’Onésienne, à cinq kilomètres à vol d’oiseau. Ce sera ce samedi, veille du dernier entraînement en commun de la Course de l’Escalade. Quelles incidences aura ce chambardement fâcheux pour les deux épreuves régionales, qui ont l’amer sentiment d’avoir été traitées par-dessous la jambe?

Annoncée abruptement en mars, la décision municipale a provoqué colère et incompréhension. Les organisateurs de l’Escalade l’ont trouvée saumâtre, ceux de Meyrin l’ont même jugée scandaleuse. Plus magnanimes, ceux d’Onex ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. «On s’est démené pour trouver une parade. Mais les solutions de repli étaient rares. Impossible en tout cas de changer de date. La salle communale, qui est le cœur de notre manifestation, est bookée plus d’une année à l’avance. Pour éviter de mettre en péril sa pérennité, on a au moins écarté le pire. Envisagée en comité, l’annulation de la 47e édition aurait pu avoir des conséquences fatales», explique Daniel Cattini, président de la doyenne des courses du canton.

Plus véhément, Stefane Monti ne décolère pas. «Agir ainsi n’est pas acceptable, c’est à en dégoûter le bénévolat, s’insurge-t-il. Et dire qu’on a prétendu avoir été averti en 2018 déjà pour nous permettre de mieux nous réorganiser, mais c’est totalement mensonger.» Le responsable des Foulées meyrinoises parle d’une lutte entre le pot de fer et le pot de terre. Par lettre, il a réclamé réparation pour tort financier. Jusqu’à présent, il n’a pas obtenu satisfaction. «Je vais continuer de me battre», assure-t-il.

En attendant, les deux épreuves vont se marcher sur les pieds, heureusement avec amabilité. «On a beaucoup échangé entre nous. On s’est serré les coudes, pas question de se tirer dans les pattes», confie Daniel Cattini. Mais pourquoi ne pas les avoir dispatchées le samedi et le dimanche? «Il n’y a pas beaucoup de coureurs qui auraient doublé la mise, surtout six jours avant l’Escalade», répondent les organisateurs. De fait, statistiquement, seuls 150 à 200 adultes ont disputé l’an passé les deux courses à une semaine d’intervalle. Alors le dégât de participation ne sera-t-il pas aussi grave qu’on pouvait le craindre? «On l’espère, réagit Daniel Cattini. Notre défi des écoles, qui réunira plus de 400 enfants, prouve qu’on bénéficie d’un fort attachement local.»

Du côté de Meyrin, on a mis le paquet sur le plan de la communication (réseaux sociaux, bus TPG) et de l’animation pour attirer les coureurs. Mille cent cinquante sont déjà inscrits, soit tout près du record de participation! «Pour nous, le problème est devenu un challenge. Mais le relever à un prix, on devrait enregistrer un déficit de plus de 20 000 francs», estime Stefane Monti. À Onex, on évoque une perte de 4000 francs.

Chaque course misera sur sa réputation, la fidélité de ses participants et son fonds de réserve pour limiter la casse. Heureusement, le ciel clément ne devrait pas leur tomber sur la tête. Et la promesse leur a été faite de restaurer l’habituel calendrier, dès l’an prochain.