«On a les moyens de créer une dynamique»

Nicolas Bideau, que doit retenir Sion 2026 de l’expérience coréenne?

Premièrement qu’on ne connaîtrait sans doute pas le même manque d’intérêt que l’on a constaté en marge de certaines épreuves ici. Le froid polaire n’a pas aidé, en première semaine. Mais c’est aussi une question de culture, limitée concernant les sports d’hiver en Corée du Sud. Et puis, les journalistes ou autres diffuseurs locaux n’ont pas vraiment réussi à faire le buzz parce qu’ils ne maîtrisaient pas grand-chose à part le short-track et les quelques superstars en lice. En Suisse, il y a à la base un amour naturel pour la grande majorité des disciplines hivernales. Et on aurait les moyens de créer une dynamique, de faire monter la sauce.

Quoi d’autre?

Il y avait des défauts dans les fan-zones et les choses qui font la réputation ainsi que la vie des JO en général. On s’éloignait de deux rues et plus rien ne nous indiquait qu’on était aux Jeux. Mais je ne me fais pas de souci non plus à cet égard dans l’optique de Sion 2026. Le Valais est un canton festif qui a un lien particulier avec les JO. Il s’agirait de bien cibler les autres lieux destinés à l’animation et d’organiser parfaitement les transports. Ce serait un challenge, mais on sait faire, dans ces domaines.

Que vous inspirent les différents commerçants qui ont dû mettre la clé sous la porte car certaines stations de ski sont restées fermées durant tout l’hiver afin de préparer les Jeux?

Qu’il faudrait dans notre cas essayer de capitaliser plus en amont. Jouer sur les anneaux deux ou trois ans à l’avance. Certains secteurs marcheraient peut-être moins fort pendant l’hiver des JO. Mais il y aurait la possibilité de faire carburer tout le monde à plein régime avant et après l’événement.

Et l’aspect politique de ces JO?

C’était magique, ce rapprochement entre les deux Corées! Et je me dis que la Suisse est une nation d'accueil, de rencontres diplomatiques. Il y a matière à s’inspirer de ce qui s’est produit ici pour imaginer une dimension politique de potentiels Jeux chez nous. Une dernière chose: j’ai été frappé par la gentillesse des Coréens et par le sentiment de sécurité qui m’a habité tout au long de ces JO. On parle beaucoup du coût des Jeux, notamment du budget sécurité, en Suisse. Mais celui-ci dépend à mon sens surtout de la culture et de l’état d’esprit du pays organisateur. Et il n’y a aucune raison que cet aspect de PyeongChang 2018 soit différent chez nous. (TDG)