0-3! L'Olympique de Genève II s'est lourdement incliné face au FC Cohéran dimanche à Varembé. «C'est une lourde défaite, mais elle n'est pas totalement illogique. On n'y était pas aujourd'hui. On a beaucoup trop parlé au lieu de jouer», a grondé le capitaine et gardien Julien Riguet.

«On avait un objectif qui était très clairement la montée en début de saison. Maintenant, il faut assumer et faire au mieux pour terminer ce championnat de la meilleure manière possible», a continué le dernier rempart.

Avec sept victoires en seize matches dans ce groupe 3 de 4e ligue, la réserve de l'OG (5e) est clairement loin des objectifs de départ. Retrouvez la réaction de Julien Riguet en vidéo ci-dessus.

