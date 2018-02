Novak Djokovic s'est fait opérer à Muttenz

Les problèmes de santé de Novak Djokovic sont connus. En raison de douleurs à son coude droit, il a pris une longue pause de plusieurs mois et son élimination en huitièmes de finales à l'Open d'Australie à Melbourne n'a pas levé les doutes.

Des interrogations encore renforcées par sa présence jeudi à la clinique Rennbahn de Muttenz (BL) où l'ancien numéro un mondial a été aperçu avec un bandage à la main droite, raconte le Blick. Le tennisman serbe âgé de 30 ans aurait subi une rapide intervention chirurgicale dans l'établissement spécialisé pour les sportifs de haut niveau et les problèmes orthopédiques.

Looks like Novak is in Switzerland now. His hand doesn't look good.

