Nouveau coup dur pour Sandro Viletta

Sandro Viletta, champion olympique 2014 du combiné, est à nouveau hors course. Le Grison de 32 ans, habitué des hôpitaux, s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche et a été victime d'une commotion cérébrale après une chute lors de la descente de Coupe d'Europe de Kvitfjell (NOR) mardi.

Pétri de talent, Sandro Viletta a dû se battre durant toute sa carrière contre les problèmes physiques (dos, genoux, chevilles,...). Il n'a d'ailleurs plus skié en Coupe du monde depuis décembre 2016 et le super-G de Val Gardena (ITA), où il s'était gravement blessé, au genou droit cette fois.

Le Grison travaillait depuis à son retour, sans jamais y parvenir. Ce nouveau coup dur, à 32 ans, est peut-être lourd de conséquences pour le skieur de l'Engadine. (ats/nxp)