Noah Rod: «Qu'ils prennent du plaisir!»

Capitaine des Aigles, Noah Rod (22 ans) aurait bien voulu être né deux ans plus tard pour être ce samedi avec eux. Prendre place dans le bus, direction Scuol, au fin fond des Grisons, pour aller chercher le titre.

Car que ce soit avec Lausanne où il a joué jusqu’en novices ou aux Vernets, l’attaquant international, qui a perdu avec la Suisse l’an dernier à ce stade de la compétition contre la Suède, n’a jamais eu cet honneur de disputer une finale avec... les juniors dans sa carrière.

«Le plus important est que les joueurs prennent beaucoup de plaisir et qu'ils profitent du moment présent, s’exclame le Chaux-de-Fonnier d’origine, de tout cœur avec ces garçons qu’il côtoie tous les jours à la patinoire. Qu’ils se disent bien qu’un tel événement en juniors, cela n’arrive pas souvent, qu’ils ont de la chance. Alors si comme eux tu peux en faire deux de suite voire trois avec celle des novices, c’est juste magnifique. Qu’ils s’amusent, le succès viendra tout seul!»

Noah Rod, une finale avec les juniors, c’est un truc qui vous a manqué dans votre carrière?

Il est vrai que je n’ai pas eu cette chance mais d’un autre côté je n’ai pas joué longtemps en juniors non plus. A 18 ans, je me trouvais déjà en première équipe. Et quand j’y étais encore, on se battait plutôt pour une place en play-off que pour la finale! Mais je me souviens quand même m’être bien amusé, c’est le principal.

Vous n’êtes pas trop envieux de ce qu’ils leur arrivent...

N’importe quelle finale dans n’importe quelle catégorie t’as envie de la faire, c’est clair. Certains joueurs ont même eu la chance d’en vivre deux ou même trois si on compte les novices. Ils doivent vraiment apprécier ce moment car cela ne va pas leur arriver tous les jours.

Genève Servette contre Lausanne à Scuol, cela vous inspire quel commentaire?

Je pense que si la rencontre avait eu lieu en match aller-retour aux Vernets et à Malley, il y aura eu beaucoup plus de monde. Maintenant, c’est dommage mais il y a des règles. C’est la ligue suisse de hockey qui décide.

On vous sent à fond derrière les Aiglons...

C’est clair! Il y a déjà pas mal de gars que je connais mais aussi les entraîneurs, Pat Emond et Igor Fedulov. On se croise souvent dans les couloirs. C’est important pour eux, le club et le hockey romand.

Dans cette équipe, il y a aussi quelques joueurs (Smirnovs, Smons et Riat) qui vont probablement rejoindre la première équipe de Ge/Servette la saison prochaine. Seront-ils prêts à effectuer le grand saut?

Oui, mais quand ils arriveront dans le vestiaire, il faudra qu’on leur dégonfle la tête pour qu’ils redescendent sur terre après leur finale. (rires) Plus sérieusement, il y a plein de joueurs prometteurs dans cette équipe et je suis certain que certains qu’ils seront capables d’intégrer le contingent des Aigles à la reprise.

