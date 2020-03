Nils Liess: «Je suis rentré de Suède pour être avec mes proches»

Alors que les qualifications pour les Jeux olympiques n’étaient qu’à deux longueurs de bassin, Nils Liess a dû revoir ses plans en raison du coronavirus. Basé à Stockholm où il s’entraîne, le nageur a pris un avion mardi pour rejoindre Genève avant que d’éventuelles restrictions viennent l’empêcher de voyager. Interview entre dernier entraînement et préparation des valises pour un retour au pays qui lui a semblé nécessaire tant l’incertitude est grande quant aux prochains jours. Malgré l’incertitude, le jeune homme tient pourtant un discours résolument positif qui fait plaisir à entendre.

Question peut-être étrange en cette période, mais comment ça va?

«Franchement, ça va. Je dirais que c’est le flou. Chaque jours de nouvelles mesures ou restrictions sont mises en vigueur. Tout d’abord, j’avoue l’avoir vécu assez mal. Cela m’a beaucoup touché. Puis j’ai essayé de penser positivement. De garder un bon moral. Dans mon esprit, c’est le meilleur moyen pour que tout se passe bien.»

Vous vivez à Stockholm. Comment est la vie en Suède?

«Tout paraît normal pour le moment. Il y a de nombreux cas de maladie, mais seules les manifestations de plus de 500 personnes sont interdites. Les piscines sont encore ouvertes. Disons que pour mon quotidien, ce n’est pas un grand changement. Les pays limitrophes comme le Danemark ou la Norvège ont d’ores et déjà été plus restrictifs.»

Donc vous pouvez vous entraîner normalement pour les éventuels prochains Jeux olympiques?

«Jusqu’à présent, oui. Mais j’ai pris la décision de rentrer en Suisse mardi. Ma place est chez moi, auprès de mes proches. Je ne voudrais pas vivre cette période compliquée loin d’eux. Est-ce que je vais pouvoir continue normalement à nager? Grâce à l’aide de mon club, Genève-Natation, j’espère avoir une piscine. Mais l’important était surtout d’être avec ceux que j’aime.»

Arrivez-vous à vous maintenir à un bon niveau?

«Les qualifications pour les JO étaient dans deux semaines. Donc je suis à un très bon niveau, oui. Je me sentais prêt et de ce fait il y a un aspect un peu démotivant. Mais la santé passe avant tout. Vous savez, je pars du principe que l’entraînement effectué ne se perd jamais. Il faut apprendre à travailler sans un objectif précis. Ce n’est pas évident lorsque l’on est un sportif d’élite, mais il est nécessaire pour continuer d’avancer et ne pas se morfondre.»

On vous sent dans un bon état d’esprit, non?

«Oui. C’est grâce à l’aide notamment de ma copine. Au début j’étais très déçu. Mais elle m’a aidé à relativiser. Au bout du compte, on est en santé. L’important désormais est de faire en sorte que les malades se soignent et que cette pandémie cesse. Moi, j’adore ce que je fais et je serai content lorsque cela sera à nouveau possible. L’important c’est de garder un état d’esprit positif quoi qu’il arrive. C’est dans ma nature et cela m’a aidé à passer outre la déception initiale.»