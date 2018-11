Nicole Gerber se vide la tête avec l’équipe suisse

Comme elle aime le répéter à ceux qui lui demandent «pourquoi elle a choisi ce sport viril», le rugby c’est sa «bouteille d’oxygène» ou son «rayon de soleil». Peu importe la météo, qu’il pleuve des cordes ou qu’il neige, Nicole Gerber prend toujours, à 35 ans, du plaisir à s’extraire de la mêlée avec un ballon ovale dans les mains.

«Une fois que j’ai des crampons sous les pieds, plus il y a de la boue, plus je me régale!» se marre cette ancienne basketteuse qui jongle désormais entre le rugby à sept et à quinze avec le sourire. Elle n’a aucune préférence. La Genevoise, qui n’a pas encore testé le jeu à XIII, arrive facilement à s’adapter entre ces deux disciplines qui requièrent des qualités bien distinctes. «Pour l’instant, il n’y a pas suffisamment de joueuses pour former deux équipes nationales, regrette-t-elle, mais il est évident qu’à l’avenir une fille devra faire un choix.»

Le rugby à sept, devenu olympique en 2016, est plus explosif, plus télégénique avec des contacts moins violents. «C’est un sport d’évitement où il s’agit, en deux fois sept minutes, de trouver de l’espace pour aller marquer un essai, explique cette grande fan de sport. Mais si tu manques ton placage ou le ballon, la sentence est immédiate. À quinze contre quinze, en revanche, tu possèdes une armée autour de toi, d’autres peuvent t’aider. Et puis, il y a plus de distinction entre les avants, qui vont essayer de conquérir chaque mètre, et les trois-quarts qui, une fois qu’ils ont le ballon, vont plus se rapprocher des spécialistes de rugby à sept en cherchant l’ouverture.»

Deux ans après les derniers championnats d’Europe, en Espagne, les dirigeants ont décidé de procéder, en septembre 2017, à une nouvelle campagne de recrutement pour le rugby à XV, en attirant notamment des jeunes joueuses du sept intéressées à tenter l’aventure.

Après un week-end de sélection à Lausanne, elles seront vingt-trois, dont les deux autres Genevoises Juliette Pera et Rebecca Ellis, ce samedi à Yverdon pour affronter la République tchèque dans le cadre du Women’s trophy. Lors de cette journée exclusivement dédiée à l’ovalie, les responsables suisses comptent bien aussi attirer dans la matinée de nouvelles têtes pour former la relève: ils espèrent que des filles nées entre 2001 et 2005 se pousseront au portillon.

Championne suisse en titre avec les Wildcats de Meyrin, Nicole Gerber n’a perdu qu’une rencontre cette saison, contre Lucerne, 3 à 0. Avec sept victoires, les Meyrinoises sont en tête avant d’aborder le second tour. «On va utiliser cette pause pour continuer de progresser», ajoute cette «gourmande» qui rêve d’un nouveau sacre ce printemps. En attendant, la Genevoise, qui a essayé le hockey sur glace avec sa coéquipière Pauline Clopt à Morges, envisage de préparer cette reprise sur un ring avec l’ancienne boxeuse Anaïs Kistler, désormais également internationale de cette équipe suisse de rugby à XV. «J’ai besoin de me vider la tête», sourit cette rugbywoman qui ne pourrait jamais vivre sans sport. (nxp)