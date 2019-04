Nicolas Vitkieviez, un sextuplé et un derby à venir ce vendredi

Nicolas Vitkieviez a toujours la rage de planter des buts, même à 32 ans. S’il ne tient pas un décompte précis de ses buts en 3e ligue («Je dirais une dizaine cette saison»), il a tout de même assez de mémoire pour savoir qu’il n’avait jamais inscrit de sextuplé. Une lacune comblée dimanche dernier avec sa nouvelle équipe, Carouge 2. La victime: Vernier 2, défait sur le score de… 11-0!

«C’est vrai, ça ne m’était jamais arrivé de marquer six buts en un match, sourit-il, fier de son coup. Là, tout a bien réussi à toute l’équipe dès le début. J’ai marqué après deux minutes et tout s’est enchaîné. On a joué de manière très collective, chacun a fait la passe au bon moment pour son coéquipier et c’est ce qui nous a permis d’en mettre onze au total.» Dont six pour lui, donc. Et combien d’assists? «Je ne sais pas exactement… disons quelques-uns!»

Les seniors, pas pour lui

Le chiffre n’est pas très précis, mais il ne témoigne pas du sérieux avec lequel l’homme aborde ses matches. La preuve: il est revenu dans le circuit après avoir constaté que le monde des «vétérans» ne lui convenait pas. «C’est vrai, j’ai quitté l’US Carouge à l’été 2018 pour aller jouer tranquille avec les seniors à Lancy, mais j’ai vite compris que ce n’était pas pour moi. Il me faut de la compétition, de l’enjeu. J’ai beaucoup trop ça en moi et c’est vrai que je me suis trompé l’été dernier.» Alors, juste avant la fin du mercato estival, alors que les premiers matches sont déjà passés, Nicolas s’engage avec la réserve d’Etoile Carouge. Pourquoi là? «Parce que j’y ai des copains. Et maintenant je me projette presque sur le long terme. Je me vois bien jouer quelques années encore en actifs!» sourit-il. Le fait de porter le même maillot que son frère a-t-il compté, même si Matias enquille lui les buts avec la première équipe en 1re ligue? «Oui, bien sûr. J’aimerais bien jouer avec lui une fois. La dernière fois c’était à l’US Carouge il y a une vingtaine d’années je pense. On était des gamins. Depuis, je l’ai affronté quand je jouais à Grand-Lancy et lui à Carouge, mais on n’a jamais joué ensemble.»

Ce pourrait être pour cette saison si Nicolas devait être appelé avec la «Une», non? «Ah non! Je me suis entraîné une fois avec eux. Pardon, je rectifie: ils m’ont laissé m’entraîner une fois avec eux. Non, je dois être raisonnable: si Matias et moi on va être amenés à jouer ensemble, c’est parce qu’il redescendra jouer un match avec nous!» se marre Nicolas, plus jeune d’une année par rapport à son aîné. «En vrai, ce serait top, j’adorerais jouer avec lui», continue le cadet, admiratif de la carrière du grand frère. «Le plus haut niveau que j’ai atteint, c’est la 1re ligue à Grand-Lancy», détaille-t-il.

Le derby contre US Carouge

Ce vendredi, à 20h30, Nicolas jouera d’ailleurs un match assez particulier puisqu’il s’agira d’un derby face à l’US Carouge, son ancien club. Coup d’envoi à 20h30 pour ce choc de haut de tableau en 3e ligue à la Fontenette. L’Etoile a quatre points de retard sur l’US et il devrait y avoir du sport. «Oui, ce sera chaud! Mais bon, j’ai plein de copains aussi là-bas, ce sera sympa. Animé, mais sympa! Nous, de toute façon, on revient de loin dans ce championnat, mais on va jouer notre carte à fond.» Avec la «garra charrua», cette façon de jouer typiquement uruguayenne qui fait appel aux valeurs de combat et de don de soi. Des qualités qui résument assez bien la fratrie Vitkieviez, deux frangins qui se retrouvent en même temps dans la lumière des catégories inférieures. Et qui n’ont pas fini de planter des buts (nxp)