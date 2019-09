Nick Kyrgios suspendu 16 semaines avec sursis

Vaincu au premier tour à Zhuhai par Andreas Seppi jeudi, Nick Kyrgios, qui a décidé de mettre fin à sa tournée asiatique dans la foulée pour une blessure à la clavicule contractée à la Laver Cup, a été suspendu 16 semaines pour son mauvais comportement sur les courts ces douze derniers mois, a annoncé l'ATP, qui a assorti sa peine d'une période probatoire de 6 mois.

«La suspension sera levée à l'issue de ces 6 mois de probation à condition» que Nick Kyrgios se plie à certaine mesures durant cette période, comme le respect à la lettre du code de conduite, le soutien d'un coach mental sur les tournois et «l'aide d'un professionnel spécialisé dans le comportement» durant la période sans compétition (novembre-décembre), précise l'ATP.

Développement suit.

???? Nick Kyrgios committed EIGHT offences during this match in August, including verbally abusing the official!



He's now been handed a suspended 16-week ban, fined an extra $25k (on top of an initial $113k) AND has to seek help in behavioural management.pic.twitter.com/oAQd8HLbjO