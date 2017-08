Neymar marque et le PSG gagne

L'histoire a commencé par un succès du Brésilien et de son PSG, 3-0 dans le modeste Roudourou de Guingamp devenu pour l'occasion un des centres de l'attention mondiale. Le stade de l'En-Avant, dont le record d'affluence (18 363 spectateurs) a été battu dimanche, a donc été le théâtre des premiers pas du prodige brésilien débauché du Barça pour 222 mio d'euros. La star de Paris n'a pas déçu, multipliant beaux gestes, ouvertures lumineuses - dès son premier ballon, après 22 secondes de jeu, en direction de Di Maria, ou encore à la 35e vers un Marquinhos qui a allumé la transversale de Johnsson - ou percées solitaires.

Ce n'est pourtant pas au talent de Neymar que le PSG a dû sa prise de pouvoir dans cette partie, mais plutôt à une grosse bévue de Jordan Ikoko à la 52e. Alors que les Parisiens s'enlisaient quelque peu, le défenseur formé au... PSG a trompé son propre gardien en cédant à la panique. Dommage pour des Bretons qui, même s'ils étaient totalement dominés, étaient en train de réaliser le match qu'espérait leur coach Antoine Kombouaré.

Premier but

Un but gag, un déclic. Et une chose est déjà certaine: les attaquants parisiens vont se régaler avec Neymar à la baguette. En témoigne le 2-0 signé par Cavani à la 62e, sur une passe laser du nouveau crack de la Ligue 1. L'Uruguayen lui a rendu la politesse à la 82e, offrant au Brésilien son premier but et laissant augurer d'une belle entente entre les deux hommes sur le terrain.

Le PSG totalise ainsi six points en deux sorties, comme Lyon, Saint-Etienne, Marseille et le champion sortant Monaco. Tout n'a pas été parfait, bien entendu, mais la qualité pure des Parisiens est une promesse de souffrance faite à toutes les autres équipes de France. Les prochains à s'y frotter seront François Moubandje et Toulouse. (afp/nxp)