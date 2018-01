Nevin Galmarini brille en Autriche

Nevin Galmarini a décroché sa deuxième victoire en Coupe du monde à l'occasion du géant parallèle de Lackenhof, en Autriche. Le Grison, vice-champion olympique à Sotchi en 2014 et médaillé d'argent aux Mondiaux il y a un an, s'est imposé avec un centième d'avance sur le Slovène. Rok Marguc.

Galmarini, 31 ans, s'annonce comme un des grands favoris le mois prochain aux JO de PyeongChang. Ses quatre dernières sorties (2e, 4e, 7e et 1er) ont été très convaincantes dans l'ensemble. Il lui reste quatre épreuves avant les Jeux, deux à Rogla en Slovénie et deux à Bansko en Bulgarie, pour peaufiner les détails.

#NevinGalmarini takes home his career’s 2nd thanks to a parforce run edging off @RokMarguc to the 2nd with 0.01s. #AlexanderPayer rounds out the podium in 3rd at PGS #SnowboardWorldCup #Lackenhof pic.twitter.com/8iwhkAsyXb