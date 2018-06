Nadal n'a pas tremblé et retrouvera Del Potro

Rafael Nadal, qui avait perdu son premier set à Roland-Garros depuis 2015 avant l'interruption de son match la veille, s'est qualifié pour les demi-finales. Il a renversé l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 12) 4-6 6-3 6-2 6-2.

Le quart de finale entre les deux joueurs avait été interrompu deux fois par la pluie mercredi: une première alors que Nadal était mené 6-4 3-2, une seconde quand l'Espagnol avait repris l'avantage 5-2 dans la deuxième manche. Pour une place en finale, le décuple vainqueur du tournoi affrontera l'Argentin Juan Martin del Potro (ATP 6) qui a dominé le Croate Marin Cilic (ATP 4) 7-6 (7/5) 5-7 6-3 7-5.

«Bien sûr que la pause m'a aidé, elle est intervenue à un moment difficile pour moi, où il jouait vraiment bien, a-t-il reconnu en conférence de presse, quelques minutes après sa victoire. Il avait le contrôle du match, il prenait la balle plus tôt que moi. J'étais plus nerveux que d'habitude.»

235th Grand Slam match win for @RafaelNadal!



The 10-time champion recovers from a set down to reach the semifinals 4-6 6-3 6-3 6-2 over Schwartzman.#RG18 pic.twitter.com/Nr8ZvwkPCI