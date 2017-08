Murray bientôt détrôné

Alex Zverev continue son ascension en atteignant son meilleur classement ATP (7e), toujours dominé par Murray qui perdra sa place de no 1 en fin de semaine au profit de Federer ou Nadal. Vainqueur dimanche de son 5e tournoi cette année sur le ciment de Montréal, un second Masters 1000 après Rome, l'Allemand de 20 ans ne s'arrête plus, et s'est même payé le luxe d'infliger sa troisième défaite de la saison à Roger Federer en finale.

Celui-ci aurait pu être placé en position de force pour aller chercher la place de no 1 mondial à Cincinnati cette semaine, mais il devra batailler pour que celle-ci ne revienne pas à Nadal lundi prochain, à une semaine de l'US Open (28 août-10 septembre). A noter l'exceptionnelle progression de la pépite canadienne Denis Shapovalov, demi-finaliste à Montréal après avoir battu Nadal devant son public. A 18 ans, le voici 67e mondial, une progression de 76 places d'un coup.

Svitolina et Wozniacki chassent Pliskova

L'Ukrainienne Elina Svitolina a atteint son meilleur classement WTA (4e) après sa victoire à Toronto contre la Danoise Caroline Wozniacki (5e), les deux jeunes femmes se rapprochant doucement du siège de no 1 toujours occupé par la Tchèque Karolina Pliskova. A 22 ans, Svitolina prend même la tête de la Race -le classement de l'année en cours et destiné à déterminer les qualifiés pour le Masters de fin de saison- après son cinquième succès en cinq finales cette saison.

Wozniacki, ex-no 1 mondiale, retrouve le top 5 pour la première fois depuis août 2015, même si elle a échoué pour la sixième fois consécutive en finale cette année. Pliskova, no 1 depuis un mois, aura fort à faire cette semaine à Cincinnati, où elle est tenante du titre, pour conserver ses chances d'être la première tête de série à l'US Open. (si/nxp)