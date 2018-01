Mujinga Kambundji change encore d'entraîneur

Après s'être séparée à l'automne de son coach kirghize Valerij Bauer, Mujinga Kambundji, la meilleure sprinteuse suisse, vient de rompre avec l'entraîneur néerlandais Henk Kraaijenhof.

La Bernoise est désormais suivie en partie et provisoirement par le coach de ses débuts, le Bernois Jacques Cordey, et par Adrian Rothenbühler pour la condition physique. Mais elle s'autonomise et garde la haute main sur sa préparation, du moins pour l'instant, comme elle le révèle mardi dans la presse alémanique. «La situation n'est pas optimale. Mais en même temps, je suis soulagée après mon début de saison réussi», dit-elle.

Samedi dernier à Macolin, la médaillée de bronze européenne du 100 m a couru le 60 m en 7''23, un de ses meilleurs chronos à cette période de l'année, à 0''12 de son record de Suisse. Elle est parfaitement dans les temps, à six semaines des Mondiaux indoor de Birmingham, une compétition qu'elle disputera pour la première fois.

Six kilos de muscles

Sous la conduite de Valerij Bauer, à Mannheim (GER), Mujinga Kambundji (25 ans) avait beaucoup travaillé la force ces dernières saisons. Elle avait pris 6 kg de muscles. Aujourd'hui, après sa séparation d'avec Bauer, elle s'affine à nouveau au niveau des cuisses. Plutôt que sur la force brute, elle veut davantage mettre l'accent sur la résistance afin de briller sur 200 m aux Championnats d'Europe de Berlin, en août.

Signe de maturité, la recordwoman de Suisse du 100 m ne semble pas avoir souffert de sa collaboration avortée avec Henk Kraaijenhof. Elle ne sera restée que deux mois avec le Néerlandais, qui avait autrefois entraîné Merlene Ottey. Des problèmes d'organisation et des divergences de vue ont conduit à la rupture.

Comme l'a annoncé Swiss Athletics, la Bernoise cherche encore un nouveau coach. Une solution devrait être trouvée prochainement. Les Championnats de Suisse en salle de Macolin (17-18 février) constituent son prochain objectif. Avant les chevauchées sur 100 et 200 m et avec le relais 4 x 100 m l'été prochain.

(ats/nxp)