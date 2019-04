Meyrin retrouve son jeu au meilleur moment

Après deux défaites à Bulle et à Team Vaud, Meyrin devait se reprendre lors de ses deux matches à domicile face à des clubs vaudois. Après un 2-2 très animé face à Echallens, les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont dominé Azzurri 3-1 en match à rattraper mercredi. Les voilà désormais troisièmes, complètement dans la course aux play-off. Face aux Lausannois, toujours en danger de relégation, Meyrin a concédé le 0-1 en début de match avant d'égaliser par Alexandre Valente, puis de prendre l'avantage par Matt Moussilou. Un autogoal en fin de match est venu assurer la victoire du club des Arbères.

«Tout le monde le sait, notre objectif c'est les finales. On retrouve gentiment notre jeu», a déclaré l'attaquant Drilon Pacarizi. Même l'ouverture du score d'Azzurri n'a pas inquiété Meyrin mercredi. «Franchement, on commence assez bien le match, on a des occasions, on tire deux fois sur le poteau. Mais on doit être plus attentif sur coup de pied arrêté», a concédé Pacarizi. Prochaine échéance: un déplacement compliqué samedi à Vevey (8e), qui peut toujours croire aux finales. Les Veveysans sont cinq points derrière Meyrin au classement, à six journées de la fin.

Les résultats et classements en 1re ligue (nxp)