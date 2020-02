Il a fait les beaux jours de Chênois et du LUC avant de mener une carrière en France, marquée par un titre de champion avec Tours et un certain Adrien Prével. L’autre soir, dans son berceau de Sous-Moulin, Cédric Hominal s’est replongé dans l’ambiance survoltée d’un derby. Le passeur élégant est devenu assureur et père de famille. Le volley, il l’aborde aujourd’hui en dilettante sous le maillot de Cosmos, un club de 2e ligue vaudoise. Il s’amuse pour garder la main; il n’a pas perdu son œil analytique. Selon lui, l’équipe de Max Giaccardi a pris un avantage prépondérant en s’imposant mercredi à Genève. Mais avant l’acte IV, samedi à Dorigny (17h30), il se garde bien d’enterrer les Genevois. «Ça va être chaud», prédit-il.

Comment avez-vous vécu ce derby?

Sans parti pris, en spectateur captivé. C’était la première fois cette saison que j’assistais à un match de LNA. Je me réservais pour les play-off, c’est là que la tension rend les parties plus excitantes. Et ça a été le cas. Le duel a été très serré. Il s’est joué sur quelques détails, il aurait tout aussi bien pu tourner en faveur de Chênois.

Qu’est-ce qui a fait la différence?

Comme souvent, c’est le service-réception qui a été la clé. Avec Prével et Jokela, le LUC possède deux serveurs très costauds. Mais je crois surtout que c’est la plus grande expérience de l’équipe vaudoise qui a fini par faire la décision. Sa routine et sa culture de la gagne la préservent du doute. Dans les moments chauds, elle panique moins. Cela dit, il y a deux semaines, Adrien Prével pensait que le LUC était mûr pour tout perdre. Il a fallu un déclic, deux succès en 24 heures, pour le remettre dans le coup.

Chênois a-t-il manqué le coche?

C’est sûr, il avait les moyens de s’imposer, notamment dans l’épilogue du premier set où il n’est pas parvenu à concrétiser ses nombreuses occasions. Mener ne suffit pas, il faut savoir tuer les sets. Les Genevois ont sans doute manqué de forces mentales même s’ils ont réalisé des prouesses en défense, même s’ils n’ont jamais donné l’impression de céder au découragement.

Si Prével jouait de l’autre côté du filet, cela changerait-il la donne?

Peut-être bien. Prével, c’est le patron, un guerrier, un dur au mal. Un pouce cassé ne l’empêche pas de se dévouer corps et biens. Au sein de l’équipe, son énergie est contagieuse. Chênois ne manque pas de personnalités mais il ne possède pas un vrai leader. Malgré sa grande expérience, il est difficile pour Ruca de tenir un tel rôle en tant que central. Il rayonne moins au cœur du jeu et il passe la moitié du match sur le banc.

Quelle est l’incidence psychologique de ce troisième acte?

Il a fait basculer la série. Le LUC a volé l’avantage du terrain et il s’est libéré de la pression. Chênois se retrouve dos au mur, il n’a plus le droit à l’erreur.

Les jeux sont-ils faits?

Sur sa lancée, l’équipe vaudoise a toutes les cartes en main pour régler l’affaire samedi. Elle joue mieux à domicile, elle tient les postes clé. Le libero Dell Valle est un vrai meneur de la défense, Prével est remonté à bloc, Harksen et Pfund sont deux passeurs très complémentaires. Mais attention, cela ne veut pas dire que Prönnecke, Zeller et Rey ne sont pas à la hauteur. Ils sont en pleine progression mais ils manquent encore de maturité.

Pour fausser le pronostic, que doit faire Chênois?

Attaquer le match à fond et bousculer le LUC au service pour lui couper les ailes. Ça va se jouer au mental. Le premier set sera encore une fois déterminant. L’équipe qui prend un éclat peut craquer, l’une comme l’autre.