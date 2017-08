Mbappé exclu de l'entraînement

Nouveau rebondissement dans l'affaire du transfert «programmé» de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Selon L'Equipe, l'attaquant de l'AS Monaco a été exclu de l'entraînement.

Cette mesure a été prise à l'issue d'une altercation qui l'a opposé mardi au défenseur italien Andrea Raggi. Mbappé aurait refusé de quitter le terrain comme l'ordonnait le staff technique. Ce refus a contraint ses coéquipiers à aller s'entraîner sur une autre pelouse...

Mbappé et Raggi n'étaient pas sur la feuille de match trois jours plus tard à Metz où le Champion de France s'est imposé 1-0. Depuis, les deux joueurs se sont expliqués, toujours selon L'Equipe, et sont passés à autre chose.

Désireux de rejoindre le PSG, Kylian Mbappé espère désormais que son transfert se finalisera cette semaine. Paris doit en principe verser 180 millions d'euros pour racheter les deux dernières années de contrat de l'attaquant de 18 ans. L'Equipe affirme toutefois que le PSG n'a pas encore formulé une offre claire. (si/nxp)