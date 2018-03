Maria Sharapova et son coach, c'est fini

Maria Sharapova a mis un terme à sa collaboration avec le Néerlandais Sven Groeneveld, son entraîneur depuis 2014, a-t-elle annoncé vendredi, deux jours après son élimination dès le 1er tour du tournoi d'Indian Wells.

«Après quatre années de travail en commun marquées par des succès et des défis à relever, je voudrais remercier Sven pour son incroyable loyauté, son éthique de travail et, plus important encore, pour son amitié», a expliqué l'ancienne no 1 mondiale, classée aujourd'hui au 41e rang à la WTA. «Même si nous avons décidé d'une commun accord de mettre un terme à notre collaboration, j'ai eu une chance incroyable d'avoir un tel leader à mes côtés», a ajouté la Russe.

Coaching news: amid a string of disappointing results, Maria Sharapova has split with longtime coach Sven Groeneveld.



Statements from each: pic.twitter.com/2whuJHZB5E — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 9 mars 2018

Sous la direction de Groeneveld qui a entraîné auparavant la Danoise Caroline Wozniacki, l'Espagnole Arantxa Sanchez Vicario ou encore la Française Mary Pierce, Sharapova a remporté sept titres, dont Roland Garros en 2014. La Russe a également été suspendue pendant quinze mois entre 2016 et 2017 pour dopage au meldonium.

Sven Groenfeld n'est plus le coach de @MariaSharapova. Ca va être dur pour la Russe de retrouver quelqu'un d'aussi bien. Le Néerlandais, lui, va être chassé bien vite. #wta — Eric Salliot (@ericsalliot) 10 mars 2018

(ats/nxp)