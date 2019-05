Marco Jäger ou l’art de gérer un champion à distance

À 20 ans, il s’est frotté à Ryffel, Délèze et Wirz, quand le fond helvétique faisait des merveilles. Marco Jäger, 3e d’un championnat de Suisse sur 800 m, aurait-il pu décrocher la lune? Aujourd’hui, le Thurgovien ne se pose plus vraiment la question. Passionné, il s’entraînait pourtant six à sept fois par semaine. «Pas assez pour percer m’a dit le coach national. Alors, j’ai préféré privilégier mes études.» Nourrit-il des regrets? «À moitié! Si on arrête comme ça, c’est sans doute parce qu’on est conscient qu’il nous manque l’étincelle.» Celle que possède Julien Wanders, son protégé, un prodige qui le porte aux nues par procuration et qui démarre sa saison sur piste ce jeudi à Stockholm.

Le maître admire la réussite de l’élève sans aucune vanité. «On se ressemble mais je doute que j’aurais eu son mental. Je n’aurais jamais pu faire les sacrifices qu’il a faits. J’avais une copine, des amis, une guitare, j’aimais faire la fête. Abandonner tout ça pour faire qu’une chose, non.» L’entraîneur du Stade Genève se définit comme traditionaliste, cartésien. «Julien m’a ouvert les yeux. On vit dans une société où tout est possible.» Comme battre le record d’Europe du semi-marathon, détenu par Mo Farah, un exploit signé par le Genevois cet hiver à Ras al Khaimah.

Quand avez-vous vu Julien Wanders pour la première fois?

Sans trop le savoir, je le connais depuis le jardin d’enfants, c’est l’un des meilleurs copains de mon fils Joaquim. Puis je l’ai vraiment découvert à l’âge de 12 ans. C’était un athlète polyvalent, assez appliqué et sérieux, farfelu comme le reste de la bande. Il se distinguait déjà par son extrême détermination. Quand il ne savait pas faire, il s’entraînait jusqu’à ce qu’il y parvienne. Depuis toujours, il a envie de réussir et il s’en donne les moyens.

À 15 ans, il n’était pas encore sorti du lot?

Non, même après. C’est quand on a commencé à mettre en place un travail systématique, basé sur l’endurance, la coordination, le renforcement musculaire, bref l’école de base, qu’il a progressé de façon faramineuse. D’un coup, ça a fait boom. Il avait un projet en tête, il savait ce qu’il se voulait. Pour lui, c’était no limit, comme dans la musique, l’univers de ses parents. Il a fallu le freiner, essayer de lui faire comprendre que si on peut matraquer un violon et le changer, sur piste, on n’a qu’un instrument, c’est son corps, et on ne peut pas le remplacer. C’était pénible à vivre. Julien a toujours eu un côté un peu obscur, jusqu’au-boutiste. Il était cachottier, il venait à l’entraînement avec de la fièvre, pour ne pas courber une séance sur piste. Le dialogue était difficile. Ça gueulait. J’avais alors un rôle que je déteste. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il n’en faisait qu’à sa tête. Heureusement, ses parents m’ont fait confiance, j’ai eu carte blanche.

Quand avez-vous su qu’il était un athlète hors norme?

Quand il a battu, à 17 ans, le record de Suisse du 10 000 m juniors. Quelle aisance. J’ai senti tout de suite que ce n’était que le début. Il a une telle personnalité. Les succès le boostent et les échecs le transcendent. Et dieu sait qu’il en a eu des échecs. Chez lui, ce qui le fait avancer, c’est son intelligence. Pourtant, les gens disaient qu’il n’allait pas y arriver. Regarde, il est trop maigre, il pousse trop. La plupart me mettaient en garde. Pour nous, ce n’était pas évident. J’étais autodidacte, je n’avais connu que le niveau national, et là, c’était autre chose. On a grandi ensemble.

Julien est parti une première fois au Kenya. Comment l’avez-vous accepté?

Par force, je n’étais pas chaud. Heureusement, il n’était pas seul. Après six semaines, il est revenu complètement à plat, en surentraînement. Ça a été une bonne expérience. Quand quelque chose ne va pas, il peut être très déprimé, au fond du trou, mais il possède une grande capacité de résilience. Il en a tiré les leçons et il est devenu peu à peu plus raisonnable.

Depuis, il passe son temps à Iten, loin de vous. Dix mois en 2018, déjà vingt semaines en 2019…

Oui, il s’accomplit là-bas avec son groupe d’entraînement, en compagnie de Kolly, son amie kényane. Ça a été la révélation. Aujourd’hui, il est chez lui à Iten. Il y est heureux.

Cette relation à distance ne complique-t-elle pas votre travail?

C’est un modèle qui marche si des deux côtés on s’entend bien. Ma vision de l’athlète, à travers ma propre histoire, a toujours été liée à une notion d’indépendance. En finale du 10 000 m, à Doha, Julien sera seul. Son degré d’autonomie doit augmenter au fil du temps. Il a 23 ans, je ne vois pas pourquoi je devrais encore faire la nounou! J’aimerais qu’il se prenne de plus en plus en main. Qu’en tant que coach, je devienne de plus en plus inutile. L’idéal, ce serait juste de le bousculer encore un peu, de le récupérer quand ça va moins bien, de le remettre parfois en question.

Mais comment gérer la distance, séparés par 5816 km?

Ce que Julien me raconte, je l’ai vécu moi-même. Il me décrit les choses très précisément. On se parle trois à quatre fois par semaine. Chaque séance est décortiquée, selon le même protocole d’analyse, avec vidéos et photos à l’appui. Les chronos sont accessoires, c’est le ressenti et l’observation qui comptent. Que je sois sur place ou pas, ce n’est pas vraiment important. Bien sûr, la proximité me manque un peu. Mais la distance ne nous éloigne pas. On est sur la même longueur d’onde.

«Pour moi, Julien est propre en ordre»

Les exploits de Wanders forcent l’admiration mais éveillent la suspicion, surtout lorsque l’on s’entraîne dans un pays aussi équivoque que le Kenya en matière de dopage. Le sujet est fâcheux. «Non, au contraire, il faut en parler, corrige Marco Jäger. À l’origine, je n’étais pas favorable à ses séjours fréquents à Iten. D’abord pour des raisons médicales. Imaginez s’il lui arrive un accident de santé, même banal, la qualité des soins est tellement précaire. Puis, sur le plan politique. C’est un pays extrêmement instable et corrompu. En Afrique, quand ça tourne mal, ça peut devenir dangereux pour un blanc.»

Et le dopage? «Oui, c’est un grave problème là-bas. Mais aujourd’hui, les contrôles y sont moins laxistes, des cas positifs ont été révélés et c’est tant mieux. En fait, ce qui m’inquiète le plus, ce sont les risques de contamination par accident ou par manipulation.» Son protégé est-il pour autant au-dessus de tout soupçon? «Pour moi, il est propre en ordre. Il ne prend jamais de médicaments. S’il trichait – mais il n’a aucune raison de le faire, la prise d’EPO serait même contre-indiquée – il ne pourrait pas se regarder dans la glace. En 2018, il a été contrôlé près de cinquante fois, dont plusieurs fois au Kenya, placé sur la liste des pays à risque de l’IAAF. Il devrait plus communiquer là-dessus. Pour les gens, son talent n’explique pas tout. Ils imaginent mal ce qu’il peut lui apporter comme force naturelle.» P.B. (TDG)