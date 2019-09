Marcel Hirscher met un terme à sa carrière

Marcel Hirscher

Date de naissance:

2 mars 1989

Lieu de naissance:

Annaberg (Autriche)

Taille/poids: 1,73 m/75 kg

Palmarès

Jeux olympiques: 3 médailles: 2 en or (géant et combiné en 2018) et 1 en argent (slalom en 2014)

Mondiaux: 11 médailles: 7 en or (Slalom en 2013, 2017, 2019, géant en 2017, combiné en 2015 et par équipes en 2013 et 2015) et 4 en argent (géant en 2013, 2015, 2019 et combiné en 2017)

Coupe du monde:

138 podiums, 67 victoires (32 en slalom, 31 en géant, 1 en super-G, 1 en géant parallèle et 2 en City Event)

Huit fois vainqueur du classement général: (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Six globes de géant: (2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Six globes de slalom: (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019)