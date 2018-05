Marc Marquez va tester une formule 1

Marc Marquez (25 ans) va prochainement tester une formule 1 sur le circuit de Spielberg, en Autriche. Cette initiative vient de Red Bull, sponsor du champion espagnol, qui possède à la fois le circuit et l'écurie de F1 éponyme.

Ces essais auront lieu les 5 et 6 juin, selon le site www.motorsport.com. Outre Marquez, six fois champion du monde dont quatre fois en MotoGP, son coéquipier chez Honda Dani Pedrosa et le nonuple champion du monde de motocross Tony Cairoli (ITA) s'installeront aussi dans le cockpit d'une Red Bull à moteur V8, datant d'avant 2014 et l'arrivée en F1 des moteurs hybrides.

Les trois pilotes vont se rendre ces prochains jours au siège de l'équipe Red Bull à Milton Keynes, en Angleterre. Ils participeront à une journée sur simulateur pour s'habituer à la monoplace. (si/nxp)