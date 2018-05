Manuel Neuer se rapproche du Mondial

Le gardien de l'équipe d'Allemagne Manuel Neuer fera son retour sur les terrains samedi en match de préparation au Mondial contre l'Autriche à Klagenfurt, plus de huit mois après sa fracture du pied.

«Manuel va jouer, rien ne s'y oppose», a déclaré l'entraîneur des gardiens Andreas Köpke depuis le camp d'entraînement d'Eppan (Tyrol italien). «Ce sont ces matches dont il a besoin, c'est un véritable test. Ensuite il nous faudra décider si ça va».

«Aucune différence»

Joachim Löw a déjà fait savoir que son gardien champion du monde irait en Russie comme numéro un ou n'irait pas du tout. Le sélectionneur a emmené 27 joueurs en stage de préparation, dont quatre gardiens de but, mais devra en évincer quatre dimanche ou lundi pour remettre sa liste définitive des 23 à la FIFA.

Âgé de 32 ans, le gardien du Bayern Munich a rejoué pour la première fois lundi soir, pendant trente minutes dans un amical contre la sélection allemande des M20 (7-1 pour l'équipe A). Il doit rejouer une mi-temps mercredi contre les mêmes adversaires. «Manuel a besoin de ces matches pour être de nouveau à 100% de sa forme. Ils l'aident à retrouver sa confiance», a expliqué Köpke.

Pour les observateurs présents au stage de la Mannschaft, il semble de plus en plus probable que Manuel Neuer gardera les buts de l'Allemagne au Mondial en Russie. «A l'entraînement, on ne voit plus aucune différence, c'est comme s'il ne s'était jamais interrompu», assure Köpke.

Trapp sacrifié?

Si Neuer revient, le gardien de Barcelone Marc-André ter Stegen se retrouvera sur le banc, après avoir été l'ultime rempart de l'équipe depuis un an. Köpke a assuré avoir eu une conversation avec ter Stegen, en présence de Joachim Löw: «Il connaît la situation. Manu est notre capitaine, champion du monde. Nous essayons tout pour que ça marche pour lui. Evidemment Marc-André voudrait bien jouer, mais il peut gérer la situation».

Si Neuer est retenu dans la liste des 23, il est probable que le gardien du Paris SG Kevin Trapp fasse partie des quatre joueurs écartés du groupe.

(ats/nxp)