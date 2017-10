Malgré un bon Sefolosha, Utah perd

Une bonne performance de Thabo Sefolosha n'a pas évité la défaite de son équipe en NBA contre les Timberwolves .

Le Vaudois a évolué durant 24 minutes. Il a inscrit neuf points, avec une réussite de 100%, et capté cinq rebonds. Les Timberwolves ont fait la différence dans l'ultime quart, où ils ont pu creuser un avantage de dix points qui s'est réduit en toute fin de match.

Rodney Hood's nice bounce pass between KAT's legs to Thabo Sefolosha for the lay-in. pic.twitter.com/S0CksAd4kj