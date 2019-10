Malgré son carton contre Riva, Genève Élite peut encore faire mieux

Souvent, l’entreprise est jugée risquée. Pour Genève Élite, c’est une philosophie gagnante. Au nom du collectif, il met tous ses œufs dans le même panier. Samedi, face à une équipe de Riva déboussolée, dépendante uniquement de l’adresse de ses deux joueuses américaines, les protégées de Romain Petit en ont amassés 121! Un score de NBA. Imaginez la taille de l’omelette…

Ce festin, Clémentine Morateur et ses coéquipières vont le digérer sans excès d’euphorie. En face, l’adversaire n’était pas de taille pour résister à leur festival de tir. À la mi-temps (63-35), le sort du match était déjà réglé. «Même s’il faut relativiser l’ampleur de ce succès, on ne va pas bouder notre joie. Après notre défaite à Troistorrents, on avait besoin de reprendre confiance, de nous remettre sur de bons rails. C’est ce qui prime aujourd’hui», commentait la meneuse française, également capitaine et top scorer.

Même si elle cumule les honneurs, l’ancienne joueuse de Reims ne tire pas la couverture à elle. Ce n’est pas le genre de la maison. «L’important, c’est l’équipe. Gagner en ne marquant que deux points, ça me va très bien aussi. Mes stats personnelles, je m’en fiche. Ce qui compte, c’est que j’apporte mon expérience aux jeunes», affirme-t-elle. Avec 100% de réussite à 2 points (5 sur 5) et 57% à longue distance (4 sur 7), la point guard a tout de même soigné sa réputation.

Du bien et du moins bien

Au Sapay, l’altruisme est une vertu cardinale. Clémentine Morateur en est l’incarnation, tout comme Anissa Toumi, habile à faire briller ses partenaires. «Au total, les filles ont réussi 35 passes décisives», se félicite Romain Petit, pour lequel le «partage du ballon» est un gage de réussite essentiel. «Dans ce domaine, l’ambiance qui règne dans le groupe et sa cohésion sur le terrain, ça aide beaucoup», ajoute la capitaine, convaincue que Genève Élite a le potentiel pour viser très haut cette saison. «Mais pour cela, on ne pourra pas se permettre autant de largesses et de relâchement en défense…»

C’est bien à ce sujet que Romain Petit fait la fine bouche. «Concéder 70 points à un adversaire comme Riva, c’est beaucoup trop», pestait-il gentiment. Et de rappeler qu’en basket, l’attaque n’est pas forcément la meilleure défense! «L’équipe a bien réagi mais elle doit apprendre à mieux serrer son jeu, à beaucoup plus communiquer.» Genève Élite a encore du pain sur la planche, d’autant plus qu’il s’en va défier deux fois Winterthour, un caïd de la ligue, samedi prochain et une semaine plus tard en Coupe. Il serait regrettable que son exploit contre Elfic Fribourg reste lettre morte.