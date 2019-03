Mais pourquoi le derby lémanique se joue-t-il à Scuol?

Mais quelle mouche a bien pu les piquer? Comment les dirigeants de la Ligue Suisse de hockey, qui ont pourtant toute leur tête (bien) sur leurs épaules, ont-ils décidé d’organiser, ce week-end, la finale du championnat juniors au fin fond de la Suisse? Pourquoi n’ont-ils pas changé le lieu alors que l’affiche mettra aux prises Genève Futur Hockey à Lausanne 4 Clubs? De nombreux parents, qui vont se rendre à Scuol samedi pour deux jours, se sont évidemment posés la question.

Il est vrai que cette région du Parc national située entre les sommets de la Silvretta et les «Dolomites engadinoises», bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel. C’est joli Scuol. Mais à quoi bon un décor paradisiaque de vacances si c’est pour aller s’enfermer une bonne partie du séjour dans une patinoire? Ces deux rencontres «aller-retour» dans le même village auraient très bien pu se dérouler aux Vernets et à Malley devant des gradins bien fournis. Mais voilà, il y a une raison. Forcément.

Willy Vögtlin, du comité de Swiss Ice Hockey, nous dit tout. «Avant, nous organisions des matches au meilleur des cinq, comme les play-off en National League, dans les villes des finalistes, raconte celui qui est responsable du calendrier de la Ligue nationale. Mais les spectateurs ne venaient pas vraiment voir le match. Alors on a voulu créer un événement avec ces finales dans un endroit neutre où il y a plus de pression pour les deux et la télévision.» La chaîne privée MySports diffusera en effet les matches du dimanche en direct.

Mais pourquoi Scuol, comme l’an passé déjà, et pas Fribourg, Bienne ou Berne pour une localité plus centrée? «Parce que nous avons voté en 2018 pour que les deux premières éditions se déroulent en Suisse orientale, poursuit Vögtlin. Mais je vous rassure, avant de nous rendre en Suisse centrale, il est prévu que la Finalissima soit organisé en Romandie lors des deux prochaines éditions.» Selon nos informations, il est possible que l’événement soit agendé à Saint-Imier. Ou à Chêne-Bourg avec Davos et Langnau sur la glace? «Et alors, s’emporte le dirigeant. Vous savez, la Suisse est un tout petit pays. Il n’y a pas de grandes distances comme l’Allemagne, l’Autriche, la France ou le Canada. Nos chauffeurs n’ont pas à conduire plus de dix heures pour arriver à destination que ce soit à Scuol ou à Chêne-Bourg!»

Et alors qu’on parle beaucoup, depuis quelques semaines, de sauver notre planète, n’est-il pas ridicule d’aller aussi loin pour les parents qui vont se déplacer en voiture? «Mais alors on arrête de jouer au hockey sur glace et de couvrir le sport en général», s’agace Willy Vögtlin, qui rappelle que l’an dernier, les Genevois, joueurs, dirigeants et suiveurs, l’avaient tous remercié d’avoir trouvé ce petit coin de pays dans les Grisons après avoir passé un agréable moment. «Les conditions que nous avons dans cette station sont juste incroyables, se réjouit l’homme aux gants blancs. Nous pouvons bénéficier de toute la patinoire durant toute la semaine sans être dérangé par qui que ce soit.» Selon lui, il devrait y avoir entre 300 et 400 spectateurs pour cette Finalissima des juniors et des novices qui opposera avant les juniors Zoug à Langnau.

Scuol... c’est, en voiture, à 503 km de Lausanne (5h31) et 559 km de Genève (6h03) en passant par le tunnel de Vereina.

Scuol... c’est 5 heures en train depuis Lausanne et 5h31 à partir de Genève. Un changement à Zurich puis un deuxième à Landquart. Durée du trajet depuis Genève: 5h44. Prix du billet aller-retour: 136 francs avec le demi-tarif. Depuis Lausanne: 5h06. Prix du billet aller-retour: 124 francs avec le demi-tarif.

Si les fans des Genevois se rendront dans les Grisons par leurs propres moyens, en voiture ou en train, les Vaudois ont prévu d’effectuer le long trajet avec un bus. Départ samedi à 6 heures de Lausanne. C’est l’ancien chef matériel de Lausanne HC, Thierry Comte qui a organisé le déplacement. Ils sont 45 personnes à avoir répondu favorablement à l’offre.

Scuol... c’est deux matches samedi: la finale aller des Novices entre Zoug et Langnau à 11h15 et celle des juniors opposant Genève Futur Hockey à Lausanne 4 Clubs à 15 heures. Puis les deux rencontres retour le dimanche: les novices à 10 heures et les juniors à 14h30.

Quelques images de Scuol... (nxp)