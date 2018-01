Lulu Sun: la jeune pépite cosmopolite du tennis suisse

Les bons plans





Élise Blandenier, 21 ans

C’est une assiette libanaise qu’Élise Blandenier commande généralement lorsqu’elle se rend aux Nomades, rue des Grottes. La présidente du Parlement des jeunes – association encourageant l’engagement civique et citoyen des jeunes, ainsi que la réalisation de projets – fréquente régulièrement ce restaurant dont «l’ambiance et le cadre sont agréables». Pour faire ses cadeaux de Noël, la jeune femme s’est rendue chez Pop In, une boutique d’accessoires, de bijoux et d’objets de décoration qui se trouve à la rue du Stand. «Le choix est varié, avec un rapport qualité-prix correct.» L’étudiante en sciences politiques a découvert l’endroit par hasard, lors de l’un de ses nombreux passages chez Boréal, petit coffee shop accolé à la boutique. Avec ses amies, elle se rend régulièrement dans cette chaîne de cafés genevoise. «Le service est efficace et les canapés très confortables», avec également la possibilité d’opter pour un café à l’emporter. Pour passer une agréable soirée ce vendredi 12 janvier, Élise Blandenier propose un rendez-vous cinématographique: les Cinémas du Grütli organisent une projection de Promesse et de Rosetta, dès 18 h 30. Auteurs de ces deux films, les frères Dardenne viendront en personne présenter les productions et échanger avec le public.