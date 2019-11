Lüthi n’a pas fait un pas en arrière, mais deux en avant

C’est son propre équipier, l’Allemand Marcel Schrötter, qui avait eu ces mots quelques minutes après le doublé signé par les pilotes du team Dynavolt Intact GP au Texas: «En course, Tom est un animal!»

En ce dimanche de grande chaleur – 33 degrés, 52% d’humidité en Malaisie – et une heure avant l’exploit d’un quadragénaire génial, Valentino Rossi, quatrième en MotoGP, l’aîné du peloton Moto2, Thomas Lüthi, a une nouvelle fois tout donné: «Jusqu’à mon cœur», sourit-il. Cela n’a pas suffi pour remettre en question le titre annoncé d’Alex Marquez, mais ce fut un moment fort. Trois hommes – les trois premiers du championnat – qui oublient tous les autres. Qui, dans des conditions d’adhérence très particulières, se battent à coup de dixièmes, la pression d’un sacre mondial comme décor: «Dès le premier tour, il n’y avait plus le moindre grip dans le virage qui mène sur la ligne d’arrivée. Et je devais essayer de suivre Brad (ndlr: Binder, le vainqueur), tout en sachant que derrière moi, il y avait Tom (ndlr: Lüthi, le chasseur). Une course extrême», dira Alex Marquez, le nouveau No 1 de la catégorie.

Dans cette course extrême, Lüthi a été au bout de lui-même. Après avoir commencé la journée sur le mauvais pied: «Un warm-up (16e temps) très difficile. On a alors décidé de changer pas mal de choses pour la course; dans les premiers tours, il m’était difficile de sentir vraiment la limite. Et puis, Xavi Vierge – l’équipier d’Alex Marquez – a parfaitement fait son boulot. De manière très fair-play, mais j’ai perdu du temps à m’en débarrasser. Ensuite, je roulais aussi vite que Brad et Alex, mais dès que je revenais au contact direct, je connaissais une alerte. À la limite partout!»

Un dernier duel en vue

En redescendant en Moto2 après une année catastrophique en MotoGP, Tom Lüthi n’a pas fait un pas en arrière. Il en a fait deux en avant: «Les performances de cette année prouvent que nous avons fait le bon choix. Je sais que certains prenaient ce défi comme l’acceptation d’une défaite, ce n’est pas du tout le cas. En début du championnat, nous étions le team à battre; nous avons ensuite connu, techniquement parlant, une période plus difficile. Ce n’est pas aujourd’hui que j’ai perdu le titre, mais à cette période de la saison. Nous sommes revenus au premier plan, c’est important en vue de la saison prochaine.» La dernière course, à Valence? «Un joli duel en vue avec Binder et la KTM, ce sera sympa!»