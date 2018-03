Lüthi en sixième ligne pour son premier GP en MotoGP

Tom Lüthi partira de la sixième ligne sur la grille de départ de son premier Grand Prix de MotoGP dimanche à 17.00 au Qatar. Le Bernois s'est classé 18e de la qualification.

En raison de ses résultats dans les séances d'essais libres, Lüthi a été reversé dans le groupe des pilotes les moins rapides pour disputer les 15 premières minutes de la qualification. Les deux pilotes les plus rapides de cette session ont pu ensuite participer à la deuxième partie de la qualification.

Lüthi a terminé la qualification du premier groupe à 0''2 de son coéquipier l'Italien Franco Morbidelli. Mais l'Emmentalois a concédé plus d'une seconde au néophyte Honda, le Japonais Takaaki Nakagami, le plus rapide du premier groupe de qualification.

Mais le plus rapide à Losail fut le Français Johann Zarco, auteur de la troisième pole-position de sa carrière en MotoGP. Le pilote tricolore a devancé d'un peu moins de deux dixièmes de second le champion du monde Marc Marquez et l'Italien Danilo Petrucci. (ats/nxp)